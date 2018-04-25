Бавария объявила себя зоной бедствия

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Впервые в истории федеральная земля Бавария в Германии объявила себя зоной бедствия. Об этом заявил премьер-министр земли Маркус Зедер на пресс-конференции.

«Ситуация очень серьезная и меняется каждый день, к сожалению, не в лучшую сторону… Речь идет о времени. Поэтому мы объявляем Свободную землю зоной бедствия… Вместе с тем введение комендантского часа пока не планируется», — заявил премьер.

Сейчас в Баварии все школы и детские сады закрыты. С завтрашнего дня все учреждения досуга, включая бары, клубы, кинотеатры, бассейны, парки для животных закрыты. А со среды также закрываются магазины, которые не торгуют товарами первой необходимости, спортивные площадки и игровые площадки.

Будут работать супермаркеты, продуктовые магазины, аптеки, АЗС, банки и некоторые другие магазины. Ресторанам разрешено работать только с 6 утра до 15:00. Расстояние между посетителями (которых может быть максимум 30 человек) в помещении должно быть не менее 1,5 метра.