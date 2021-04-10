Бавария планирует закупить 2,5 млн доз вакцины «Спутник V»

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Еще до официальной регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для применения в Евросоюзе власти германской федеральной земли Бавария в среду, 7 апреля, объявили о планах закупить 2,5 млн доз препарата. Об этом сообщил после заседания кабинета премьер-министр региона и возможный кандидат от блока ХДС/ХСС на пост канцлера Германии Маркус Зедер, сообщает Deutsche Welle.

В настоящий момент Европейское агентство лекарственных средств EMA проверяет российскую вакцину на безопасность применения по той же методике, которая ранее была использована по отношению к другим, уже допущенным к применению в ЕС препаратам, — BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Ожидается, что в апреле представители EMA посетят Россию, чтобы проинспектировать условия производства и хранения вакцины.

По словам министра здравоохранения Баварии Клауса Холечека, Бавария уже подписала заявление о намерениях с соответствующей российской структурой по поставкам «Спутника V». Глава баварского Минздрава сообщил также, что производство препарата в течение 2021 года может начаться на заводе в баварском городе Иллертиссен. При этом Холечек отметилл российскую вакцину как высокоэффективную.