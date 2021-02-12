Базовые тарифы социальных выплат

Размер базовой социальной выплаты – 40 евро (в 2020 г. – 39 евро)

С увеличением этого тарифа соответственно вырастут и размеры выплат, которые от него зависят: единовременные и постоянные детские пособия, пособия по беременности, по опекунству, усыновлению, на похороны, а также компенсации артистам, социальная помощь учащимся и др.

Такие выплаты, компенсации и социальную помощь в Литве получают около 600 тысяч человек.

Размер базового пенсионного пособия – 143 евро (в 2020 г. – 140 евро)

С увеличением этого тарифа пособия, в зависимости от их назначения и категории получателя, вырастут от 1,5 евро до 6,75 евро. Пособия гарантируют минимальные пенсии по инвалидности или старости в случае отсутствия дохода или если он очень низкий.

Это коснется примерно 60 тысяч получателей пенсионных пособий: сирот; детей и взрослых с инвалидностью; людей, которые не имеют достаточного стажа для получения государственной пенсии социального страхования.

Базовый тариф целевых компенсаций – 120 евро (в 2020 г. – 117 евро)

С увеличением базового тарифа целевых компенсаций выплаты людям, для которых установлена необходимость первого уровня специального постоянного присмотра (помощи), вырастет на 3,3 евро, второго уровня – 1,8 евро. Для , в отношении кого установлена необходимость постоянного специального ухода первого уровня, целевая компенсация вырастет на 7,8 евро, второго уровня – 5,7 евро. Целевые компенсации по расходам на присмотр (помощь), назначенные до 31 декабря 2018 г., вырастут на 1,5-3 евро, на уход – на 7,5 евро.

Такие компенсации в стране получают около 93 тысяч человек.

Размер доходов, поддерживаемых государством, – 128 евро (в 2020 г. – 125 евро)

С увеличением размера доходов, поддерживаемых государством, средний размер социальной помощи увеличится с 85,5 до 87,6 евро. Это актуально при установлении размера денежной социальной помощи для малообеспеченных; социальной поддержки учащихся; дополнительных детских выплат; помощи для приобретения или аренды жилья и других социальных выплат.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ