Министерство социальной защиты и труда сообщило об увеличении с начала 2021 года базовых тарифов социальных выплат, сообщает пресс-служба министерства.
Одновременно увеличатся и социальная помощь малоимущим, пенсии по инвалидности, выплаты сиротам, пожилым людям, не имеющим минимального стажа социального страхования, а также адресные пособия людям со специальными потребностями.
«По мере увеличения базового размера социальных пособий увеличиваются и различные выплаты для наиболее уязвимых слоев населения страны. Надеемся, что понемногу растущие пособия будут способствовать улучшению ситуации для наиболее уязвимых слоев населения и помогут сократить социальный разрыв», – сказала министр соцзащиты и труда Моника Навицкене.
С 1 января 2021 г. вступили в силу следующие базовые тарифы социальных выплат.
Размер базовой социальной выплаты – 40 евро (в 2020 г. – 39 евро)
С увеличением этого тарифа соответственно вырастут и размеры выплат, которые от него зависят: единовременные и постоянные детские пособия, пособия по беременности, по опекунству, усыновлению, на похороны, а также компенсации артистам, социальная помощь учащимся и др.
Такие выплаты, компенсации и социальную помощь в Литве получают около 600 тысяч человек.
Размер базового пенсионного пособия – 143 евро (в 2020 г. – 140 евро)
С увеличением этого тарифа пособия, в зависимости от их назначения и категории получателя, вырастут от 1,5 евро до 6,75 евро. Пособия гарантируют минимальные пенсии по инвалидности или старости в случае отсутствия дохода или если он очень низкий.
Это коснется примерно 60 тысяч получателей пенсионных пособий: сирот; детей и взрослых с инвалидностью; людей, которые не имеют достаточного стажа для получения государственной пенсии социального страхования.
Базовый тариф целевых компенсаций – 120 евро (в 2020 г. – 117 евро)
С увеличением базового тарифа целевых компенсаций выплаты людям, для которых установлена необходимость первого уровня специального постоянного присмотра (помощи), вырастет на 3,3 евро, второго уровня – 1,8 евро. Для , в отношении кого установлена необходимость постоянного специального ухода первого уровня, целевая компенсация вырастет на 7,8 евро, второго уровня – 5,7 евро. Целевые компенсации по расходам на присмотр (помощь), назначенные до 31 декабря 2018 г., вырастут на 1,5-3 евро, на уход – на 7,5 евро.
Такие компенсации в стране получают около 93 тысяч человек.
Размер доходов, поддерживаемых государством, – 128 евро (в 2020 г. – 125 евро)
С увеличением размера доходов, поддерживаемых государством, средний размер социальной помощи увеличится с 85,5 до 87,6 евро. Это актуально при установлении размера денежной социальной помощи для малообеспеченных; социальной поддержки учащихся; дополнительных детских выплат; помощи для приобретения или аренды жилья и других социальных выплат.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ