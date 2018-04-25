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Базу США в Польше построят с опозданием на четыре года

Photo by Chairman of the Joint Chiefs of Staff on Foter.com / CC BY

США завершат строительство базы наземной противоракетной обороны в Польше не ранее 2022, хотя ее запуск планировался на 2018 год, пишет агентство Bloomberg.

В то же время, отмечает агентство, нынешние оценки Пентагона относительно сроков готовности базы еще могут пересмотреть.

По данным Bloomberg, проблемы со строительством возникли у компании-подрядчика John Wood Group Plc. В результате Минобороны США пришлось добиваться выделения в 2021 финансовом году дополнительных $96 млн для завершения проекта.

Ранее в США заявили, что проект в Польше уже может быть готов примерно на 92%, но затруднения возникли с элементами, от которых зависит работа боевых систем на базе.

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Напомним,  ранее президент Польши Анджей Дуда попросил США о размещении постоянной американской военной базы, предложив назвать ее «Форт Трамп».

Трамп оценил создание базы в Польше примерно в 2 млрд долларов.

korrespondent.net

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