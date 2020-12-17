Бедные страны рискуют остаться без вакцины до 2024 года

В случае, если международный механизм доступа к вакцинам от коронавируса COVAX потерпит неудачу, страны с низкими доходами останутся без вакцин как минимум до 2024 года. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на внутренние документы Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI), реализующего программу COVAX совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Отмечается, что механизм уже столкнулся с нехваткой средств, рисками срыва поставок и сложными договорными условиями для участников COVAX.

«Риск провала механизма COVAX крайне высок», — говорится в отчете правлению GAVI, который наряду с другими документами обсуждается на проводимом с 15 по 17 декабря заседании совета директоров альянса. В документе также отмечается, что высокий уровень риска связан со сжатыми сроками реализации программы и отсутствием необходимого опыта.

На просьбу агентства прокомментировать попавшие в его распоряжение документы в GAVI отметили, что «было бы безответственно не оценивать риски, присущие такому масштабному предприятию, и не вырабатывать политику и инструменты для их снижения».

COVAX является механизмом по поддержке создания производственных мощностей и проведению централизованных закупок. К настоящему моменту к инициативе присоединились более 180 стран. В соответствии с условиями программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым в этой сфере так называемые финансируемые государства. Согласно планам, в рамках этого механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцины.

Накануне сообщалось, что ЕC выделяет 500 млн евро на COVID-вакцины для бедных стран.

Также стало известно, что ЕС планирует передать бедным странам 5% от 1,3 млрд доз вакцины, которые Евросоюз получит от шести фармкампаний, создавших препараты против коронавируса.