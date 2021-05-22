Бедным странам обещают миллиарды доз COVID-вакцин

«Африканские страны сейчас вынуждены импортировать вакцины, мы намерены развивать национальные центры производства в разных странах, где будут работать европейские специалисты. Это предполагает инвестиции в размере 1 млрд евро», – сказала фон дер Ляйен.

Она добавила, что ЕС передаст по меньшей мере 100 млн доз странам с низким и средним доходом до конца 2021 года. Фон дер Ляйен также резюмировала, что «индустриальные партнеры ЕС обещали передать 1,3 млрд доз странам с низким доходом бесплатно и по сниженной цене странам со средними доходами до конца года». Такой же объем предусмотрен в 2022 году. Глава Еврокомиссии уточнила, что распределение вакцин будет осуществляться через механизм COVAX.

В свою очередь правительство Китая в ближайшие три года выделит развивающимся странам еще $3 млрд помощи для борьбы с пандемией и восстановления экономического роста. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

«Китай уже поставил странам мира 300 млн доз вакцин и предоставит еще больше таких препаратов в меру своих сил. Китай оказывает поддержку своим компаниям — производителям вакцин в передаче технологий другим развивающимся странам и начале совместного производства с ними», – сказал он.

Также стало известно, что американская фармкомпания Pfizer поставит бедным странам бесплатно и по сниженной цене странам с небольшим доходом 2 млрд доз вакцины от коронавируса в течение 18 месяцев. Об этом объявил председатель правления и главный управляющий Альберт Бурла.

Он уточнил, что 1 млрд доз будет распределен до конца этого года.

«Равномерное распределение всегда было нашей путеводной звездой, мы считаем, что должны сделать нашу вакцину, разработанную с нашим партнером BioNTech, доступной. Поэтому мы распределим 2 млрд доз в ближайшие 18 месяцев между бедными странами и странами с низким доходом», – сказал он.

Следом выступили главы двух других фармацевтических концернов Moderna и Johnson & Johnson. Они также рассказали о своих разработках и усилиях для обеспечения прививками населения небогатых стран. В частности, Moderna также готова распределить до 1 млрд доз своей вакцины.

Выступая на видеоконференции, Билл Гейтс, основатель благотворительного фонда своего имени, отметил, что на настоящий момент 80% из первого млрд доступных доз были распределены между людьми из богатых стран. Тогда как в бедные страны попали едва чуть более 1%.

Напомним, в мире уже применили 1,5 млрд доз вакцин от COVID-19. По количеству доз на 100 человек лидируют Сейшельские Острова – 131 прививка на каждые 100 человек.

Также сообщалось, что в Евросоюзе треть населения привили от COVID-19. До конца июля планируют привить 70% взрослого населения.