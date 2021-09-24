Бегство из жизни

По данным портала delfi.lt, два года назад покончил с собой молодой врач-травматолог Лаздинайской больницы.

Ранее литовскую общественность шокировало сообщение о том, что молодая врач-анестезиолог наложила на себя руки после увольнения из шяуляйского медучреждения. Точная причина увольнения не называется – руководство сообщило о якобы серьезном проступке молодого врача, который повлек за собой увольнение с работы. Однако член Комиссии Сейма Литвы по здравоохранению Юргита Сейонене заявила, что коллеги погибшей говорили о травле на работе.

Самоубийство учителя

В Биржайском районе покончила с собой учитель с большим стажем. Полиция расследует обстоятельства смерти, а власти района созвали специальную комиссию, которая будет выяснять причины самоубийства. Об этом сообщает портал delfi.lt.

Известный педагог работала в одной из школ Биржайского района. Ей было 48 лет. «Мы не можем смириться с мыслью, что ее нет», – сказала LNK представитель школы Лорета Жибялене. Учитель в этом году отработала неделю, она отказалась от дополнительных уроков, которые ей предложили в городской школе. «Она изменила свое решение и отказалась от дополнительной работы, хотя до этого охотно согласилась, мы радовались, что она к нам придет», – сказала LNK замдиректора школы Вайдуте Славинскене.

Педагог отработала в сельской школе 13 лет, была сильным учителем. «Мы пытаемся выяснить причину, смотреть, не было ли каких-то предпосылок. Вспоминаем те или иные моменты», – сказала Л.Жибялене. Коллеги пытаются найти причину, может, это связано с нагрузкой во время удаленки, может, подействовало то, что сельская школа перестала быть отдельным заведением, стала лишь филиалом. А может, были проблемы не только на работе. «В каждой школе есть свой собственный внутренний порядок. Нам пришлось адаптироваться к новому порядку. Та школа городская, мы же – сельская», – сказала Л.Жибялене. Власти района сразу же собрали комиссию для расследования этого происшествия. «Мы стараемся, чтобы комиссия не была формальной, пытаемся понять, что случилось. Главная задача комиссии — выяснить, не повлияли ли на такое решение условия работы и рабочая атмосфера», – сказала LNK глава администрации мэрии Биржайского района Ируте Варзене.

Эксперты считают, что причин суицидального поведения так же много, как и людей, проявляющих его. Общим действием при суициде является бегство. Самоубийство является предельной формой бегства, на фоне которой меркнут все прочие виды — уход из дома, увольнение с работы или развод с супругом.

Суицид — чрезвычайно сложное явление. Вместе с тем, понимание и реагирование на суицидальное поведение у конкретного человека требует внимания к тому, что человек говорит, оказания поддержки и обращения за соответствующей помощью.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ