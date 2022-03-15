Бегущие в Вильнюс от репрессий россияне: в стране становится тяжело дышать

Возникающая новая диаспора продолжает планировать работу в Литве или других Западных странах и надеется дождаться смены правительства в России.

Последняя капля — обыски правоохранительных органов

53-летний Сергей Давидис, руководитель программы поддержки политзаключенных Правозащитного центра «Мемориал», прибыл в Вильнюс на прошлой неделе вскоре после того, как российские власти провели обыски в самой известной правозащитной организации страны.

Международный офис «Мемориала» был ликвидирован по решению суда в конце декабря прошлого года, а прокуратура обвиняла центр в «оправдании терроризма». По словам Давидиса, такие обвинения были выдвинуты из-за того, что центр отстаивал права различных религиозных общин.

Поэтому это был лишь вопрос времени, когда и местный правозащитный центр «Мемориала» и другие подразделения не смогут осуществлять свою деятельность. Давидис говорит, что обыск правоохранительных органов стал «последней каплей», и он решил переехать в Вильнюс.

«Сейчас многие люди покидают Россию, в связи с тем, что не принимают на себя ответственность за войну, а высказаться, повлиять на путинский режим исключительно сложно, да и такие эти высказывания, к сожалению, невозможны. Целые направления правозащитной или журналистской деятельности просто невозможны или запрещены», — сказал Давидис BNS.

За слово «война» грозит 15 лет тюрьмы

Он подтвердил, что любой человек, публично высказывающий свое мнение против войны в Украине, в том числе в социальных сетях, в настоящее время в России попадает под уголовное преследование, и ему грозит 15 лет тюрьмы. Репрессии может навлечь одно лишь слово «война», так как это не совпадает с понятием пропагандируемой правительством «специальной военной операции».

«Наша деятельность пока не запрещена, но мы договорились, что ситуация такова, но мы сочли, что уже не можем полноценно и эффективно работать в внутри России сейчас, поэтому было бы правильно и разумно перебазироваться за границу», — подчеркнул он.

Представитель «Мемориала» заявил, что правозащитный центр в России «неизбежно» будет закрыт и ликвидирован в еще марте.

Он считает себя политическим беженцем, потому что не собирался покидать Россию до последнего момента и сделал это только тогда, когда почувствовал угрозу дальнейшей деятельности.

Давидис утверждает, что в мае прошлого года его уже задерживали на десять суток только за то, что он поделился в социальных сетях приглашением на несанкционированный митинг, а за подобные инициативы или участие в митингах сейчас грозит арест или штраф в размере 250 тыс. рублей (около 2 тыс. евро) или более значительный штраф.

Сбежали от преследований

Ана Степанова, 60-летняя гражданская активистка, работавшая в оппозиционной партии «Парнас» и возглавлявшая избирательный штаб Алексея Навального в Нижнем Новгороде в 2017 году, до недавних порт жила в Санкт-Петербурге.

Она говорит, что уехала в Вильнюс перед начатой Россией войной в Украине в начале декабря по политическим причинам, потому что чувствовала себя преследуемой.

Визу на год Степанова получила при посредничестве неправительственных организаций, она утверждает, что уехала бы из России в любом случае, как только началась война.

«Если бы я сейчас была в России, я бы уехала обязательно, потому что я считаю, что война неприемлема», — сказала BNS женщина, добавив, что абсолютное большинство ее родственников и друзей войну не поддерживают.

По словам Степановой, даже в этом городе, губернатором которого в последнее десятилетие прошлого века был ныне убитый оппозиционер Борис Немцов, в настоящее время проходят протесты против войны в Украине, хотя люди знают, что «их посадят».

По словам Степановой, среди привлеченных к уголовной ответственности здесь есть известные журналисты.

Ожидает большее количество беженцев

Степанова говорит, что она также контактирует с другими деятелями оппозиции в Вильнюсе и видит усилия многих россиян покинуть страну, но у некоторых из них возникают проблемы с выдачей виз и отменой рейсов из России.

По словам собеседника, в Литву они пытаются попасть, например, через Грузию, куда также уехали десятки тысяч россиян с начала войны на Украине. Однако она заявила, что санкции, введенные Западом, создают проблемы даже при покупке авиабилетов.

«Я слышала заявление министра транспорта России о том, что он разрешит вывоз автомобилей из России. Думаю поток в Прибалтийские страны будет, особенно из Санкт-Петербурга, из ближайших городов. Потому что дышать там нечем, дышать там трудно», — сказала Степанова.

«Это безнадежность, потому что люди не хотят жить в страхе, а без страха выйти на площадь тоже не получается. Мы же не можем заставить людей испытывать страх каждый день, правильно? Это же стресс, который морально калечит человека. Я думаю, что люди поедут, потому что там больше нет возможности реализовать себя», — сказала она.

Предпочитают более легкие пути на Кавказе

На вопрос, сколько человек из его окружения хотели бы уехать в тот же Вильнюс, Давидис ответил, что многие выбирают более легкий способ бегства в Грузию, Армению, потому там им не нужна виза.

Кроме того, рейсы в эти страны продолжают выполняться, в отличие от стран ЕС.

«Но те, у кого есть такие возможности, у кого есть виза, конечно, тоже едут в Балтийские страны. Многие все бросают и уезжают не потому, что, как и мы, хотят продолжить работу, а потому, что не могут оставаться внутри, не могут больше психологически бояться. И это объяснимо», — сказал оппозиционер.

Сам он говорит, что продолжит работу по привлечению внимания всего мира к политзаключенным в России, тем более что их число в последнее время увеличилось в контексте войны на Украине.

Часть команды, по словам представителя «Мемориала», продолжит работу удаленно из России или других стран.

Не видит хороших ходов для Путина

Давидис подчеркнул, что проблемы, которые испытывают он и другие россияне не идут ни в какое сравнение с «бедствиями, которые Путин принес украинскому народу».

Однако, по его мнению, российский президент «фантастически переоценил свои возможности», поэтому Запад должен оказать еще большую помощь стране, чтобы был достигнут перелом в войне в Украине.

«Сам факт того, что Путин развязал эту войну, говорит о такой его оторванности от здравого смысла, который есть у вас, у меня, у любого нормального человека, что очень трудно оценивать (…), что теперь он решит — хорошей игры для него нет, он, вероятно считает, что он не может позволить себе отступить, но в то же время он не может победить, и это драматическая ситуация», — сказал Давидис.

«Мы можем только восхищаться мужеством украинского народа, украинских военных, которые остановили агрессию и не допустили реализацию сценария блицкрига», — добавил он.

Поскольку российские правоохранительные органы ежедневно задерживают сотни антивоенных демонстрантов, Давидис скептически относится к возможности того, что на митинги пойдет больше людей.

По словам Давидиса, большой круг его собственных родственников, друзей, знакомых «категорически против войны», и многие выходят на акции протеста, но это «скорее моральное действие, а не политическое», и ситуацию оно не изменит.

Не ожидает массовых протестов

«Сотни тысяч росгвардии, полиции и драконовские законы не могут быть поколеблены несколькими тысячами протестующих. Трудно сказать точно, то я думаю, что процентов 20-30 людей –против войны. Но логика общественного создания, как думают люди в такой ситуации, работает таким образом, что даже чем-то не довольные, понимающие, что это неправильно – для них комфортнее просто не думать об этом (…). Они все-таки более или менее выбирают поддержать власть, потому что так безопаснее для них», – сказал он.

Жесткие западные санкции, по мнению Давидиса, значительно ухудшат материальное положение простых россиян, снизят рейтинги правительства, повлияют на настроения в целом, и в конечном итоге, например, нехватка медицинского оборудования и лекарств будет иметь «негативные гуманитарные последствия для больных, детей. Но протесты, скорее всего, останутся безмолвными, потому что система «не позволяет людям выходить на улицы».

Он также не ожидает больших акций, так как правительство строго цензурирует информацию о любых акциях протеста.

«Рассчитывать на то, что народ встанет и прогонит Путина в этой ситуации совершенно не приходится по тем причинам, о которых я сказал: сложившаяся, устойчивая диктатура, монополизировавшая все ресурсы, таким образом, что не может быть опрокинута снизу, к сожалению нет. (…) Система не позволяет людям выходить на улицу», — высказался правозащитник.

«Но само по себе это недовольство, пусть и глухое, пусть даже не войной, а ухудшением ситуации и общим безумным курсом власти, оно станет фактором, который , возможно, будет влиять на каких-то представителей элиты», — выразил надежду он.

По его мнению, ситуация может измениться в случае возникновения разногласий в ближайшем окружении Путина, возможно, из-за сомнений в лояльности силовым структурам.

Верит в силу Украины

Со своей стороны, Степанова считает, что Украина найдет силы для «перехода в контратаку», хотя силы этой страны также «не бесконечные».

Она надеется, что Запад будет продолжать поддерживать страну, как бы ни сложились обстоятельства.

По мнению оппозиционера, единственным непропагандистским информационным окном в России остается интернет, но необходимы определенные знания, чтобы обойти ограничения, наложенные на социальные сети и независимые СМИ.

По ее словам, между тем, множество людей верят в официальную искаженную Кремлем версию событий.

«Есть люди, которые столько лет задавлены этим режимом, что они морально не способны смотреть правде в глаза, и, наверное, они погружаются в этот маразм, который показывают на отечественном телевидении», — сказала Степанова.

«Любой, кто хочет, может получить информацию, кто не хочет, смотрит государственное пропагандистское телевидение, которое просто зомбирует, — сказала она.

Видит угрозы распада России

Степанова верит прогнозам экспертов о том, что что хотя цены на продукты выросли, большинство россиян реально ощутят санкции примерно через два месяца.

Она говорит, что многие россияне просто привыкли жить в нищете еще с советских времен, но кризис, вероятно, сильнее всего ударит по пенсионерам, которые получают менее 100 евро пенсии.

По мнению Степановой, в долгосрочной перспективе экономические трудности могут определить стремление некоторых регионов России стать независимыми.

«Есть угроза даже не столько возможного экономико-гуманитарного кризиса, а угроза развала страны. Мне так кажется, и Путин это понимает, если он покажет слабость, как он считает, то Сибирь может объявить о своей независимости или кто -то еще. Я думаю, что велика вероятность распада страны. Я бы этого не хотела, но империя — это государственное устройство несовременного века. Это формирование прошлой жизни», — сказала она.

Степанова говорит, что пока обдумывает, чем будет заниматься в ближайшее время, но знает, что пока останется в Вильнюсе — в ближайшее время возвращаться в Россию не планирует и ждет приезда мужа.

«Когда режим изменится, первое, что я сделаю — поеду туда, потому что я думаю, что мои знания там пригодятся», — заявила женщина.

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