Бегущим от войны украинцам будет создана возможность привиться от коронавируса

Nuotrauka BNS/ Erikas Ovčarenko

Реагируя на войну в Украине и растущие потоки беженцев, Литва создала возможность покинувшим страну и остановившимся в Литве жителям Украины привиться от коронавируса.

Как сообщило в среду Министерство здравоохранения, украинцы могут регистрироваться на вакцинацию от COVID-19 по телефону 1808 (для звонков с нелитовских номеров +370 66 01 1808).

Операторы «горячей линии» сейчас могут общаться на английском и русском языках, также изыскиваются возможности привлечь украиноговорящих операторов.

В Литве для первичной вакцинации от COVID-19 можно выбирать из четырех вакцин: Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria и Nuvaxovid.

Для бустерной дозы можно выбирать вакцину Comirnaty или Spikevax, а привившиеся вакциной Janssen также могут получить бустерную дозу той же вакцины.

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