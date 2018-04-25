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БелАЭС возобновила производство электроэнергии – Litgrid

Фото minenergo.gov.by

В четверг ночью Белорусская АЭС (БелАЭС) в Островце после полуторанедельного перерыва возобновила производство электроэнергии, сообщил литовский оператор системы электропередачи — компания Litgrid.

«Центр управления системой Litgrid 19 ноября около 2 часов зафиксировал данные, доказывающие производство электроэнергии на БелАЭС в Островце и ее поступление в сеть. Litgrid не была официально информирована об изменениях», – сообщила Litgrid.

В четверг утром станция действовала на мощности 350 мегаватт, однако в Литве нет торговли этой электроэнергией, подчеркнула компания.

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Пробный запуск с производством электроэнергии на БелАЭС произошел впервые 3 ноября, а 8 ноября производство было остановлено. Третьего ноября Litgrid установила нулевую пропускную способность для коммерческих потоков из Беларуси, поэтому участники рынка не могут покупать белорусскую электроэнергию.

Однако, регулятор литовского рынка электроэнергии и некоторые политики считают, что литовские потребители платят за электроэнергию БелАЭС, поскольку физически она поступает в Литву, а торговля этой электроэнергией осуществляется в Латвии. Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас заверяет, что в Литве не торгуют белорусской электроэнергией и потребители за нее не платят. 

Восьмого ноября белорусское Министерство энергетики сообщило, на БелАЭС «выявлена необходимость замены отдельного электротехнического измерительного оборудования», но причины этого шага не указывались.

Между тем, белорусские СМИ сообщили, что накануне турбина первого энергоблока БелАЭС была остановлена вследствие выхода из строя трансформаторов напряжения на одном из агрегатов. В сообщении говорилось, что аналогичное происшествие было на Ленинградской АЭС и опасности не представляет, однако устранение последствий инцидента займет много времени, в течение которого электроэнергия вырабатываться не будет.

Однако эта информация не была официально подтверждена.

Недавно Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики (ГИБАЭ) потребовала от европейских регуляторов ядерной безопасности остановить работу Белорусской АЭС, а также как можно скорее решить проблемы с ядерной безопасностью. 

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