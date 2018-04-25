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Беларусь будет увеличивать расходы на оборону

  • Фото pixabay.com

Беларусь планирует увеличивать расходы на оборону, заявил государственный секретарь Совета безопасности республики Станислав Зась.

«Мы будем планомерно повышать расходы на оборону. Это на самом деле нужно делать, если ставим целью качественно наращивать потенциал Вооруженных сил», — сказал Зась, которого цитирует госагентство БелТА.

По его словам, планируется, что за десять лет расходы на оборону вырастут до 1,5% от ВВП.

«Все было просчитано. Мы в состоянии обеспечить военную безопасность нашей страны, исходя из тех возможностей, что у нас есть», — подчеркнул он.

В свою очередь министр обороны Беларуси Андрей Равков заявил, что при финансировании Вооруженных сил средства в первую очередь будут выделяться на развитие беспилотной авиации, радиоэлектронную и радиолокационную разведку. Также будет модернизироваться и закупаться ударная авиация, продолжится модернизация артиллерии ракетных войск и имеющихся систем ствольной, реактивной артиллерии.

«Среди первоочередных мер выделен проблемный вопрос, который касается закупки боеприпасов, в первую очередь зенитных управляемых ракет и противотанковых управляемых ракет, других высокоточных боеприпасов, средства применения которых у нас имеются», — продолжил министр.

По его словам, в войсках со временем избавятся от материальных средств и техники, которые морально и физически устарели.

024.by

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