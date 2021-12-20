Беларусь готова вернуть ядерное оружие

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Беларусь рассматривает возможность разместить на своей территории ядерное оружие. Об этом заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей в интервью RT Arabic, опубликованном 18 декабря.

По словам министра, на подобный шаг Минск готов пойти, если почувствует угрозу со стороны НАТО. «Это один из возможных ответов на будущие возможные действия со стороны Североатлантического альянса на территории Польши», — пояснил он.

В конце ноября правитель Беларуси Александр Лукашенко пригрозил, что предложит своему российскому президенту Владимиру Путину вернуть в республику ядерное оружие, если аналогичные системы НАТО развернут в Польше.