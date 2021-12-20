Беларусь готова вернуть ядерное оружие

Беларусь рассматривает возможность разместить на своей территории ядерное оружие. Об этом заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей в интервью RT Arabic, опубликованном 18 декабря.
По словам министра, на подобный шаг Минск готов пойти, если почувствует угрозу со стороны НАТО. «Это один из возможных ответов на будущие возможные действия со стороны Североатлантического альянса на территории Польши», — пояснил он.
В конце ноября правитель Беларуси Александр Лукашенко пригрозил, что предложит своему российскому президенту Владимиру Путину вернуть в республику ядерное оружие, если аналогичные системы НАТО развернут в Польше.
Таким образом он отреагировал на высказывание генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что американские ядерные системы могут перебросить восточнее, если от их размещения откажется Германия.
В июле 1993 года Беларусь официально присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия, добровольно отказавшись от систем, оставшихся после распада СССР.
В ответ Великобритания, Россия и США предоставили Минску гарантии безопасности, зафиксировав свои обязательства в Будапештском меморандуме. Вывод ядерного оружия с территории Беларуси был завершен в ноябре 1996 года.korrespondent.net