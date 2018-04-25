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Беларусь и Евросоюз подпишут соглашение об упрощении визового режима

  • Фото pixabay.com

Беларусь и Европейский союз сегодня подпишут соглашения об упрощении визового режима и о реадмиссии, сообщает БЕЛТА.

Информация о запланированном подписании, которое должно состояться сегодня в Брюсселе с участием министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея, размещена на сайте Европейской комиссии.

Как сообщалось ранее, Совет ЕС утвердил решение о подписании с Беларусью соглашения об облегчении визового режима. В сентябре Беларусь завершила внутригосударственные процедуры по соглашениям с Европейским союзом. Главой государства было принято решение о подписании соглашений с ЕС об упрощении выдачи виз и о реадмиссии. Этому шагу предшествовал достаточно сложный и протяженный по времени переговорный процесс с Европейским союзом, по итогам которого выработаны взаимоприемлемые тексты, в наиболее полной мере учитывающие интересы обеих сторон.

Соглашение Беларуси с ЕС предусматривает снижение стоимости шенгенской визы с 60 до 35 евро и принятие решения о выдаче визы в срок до 10 дней. В соглашении о реадмиссии закреплено предоставление Беларуси двухлетнего переходного периода в отношении реадмиссии граждан третьих стран. В совместной декларации к соглашению содержится обязательство Евросоюза об оказании стране технической и финансовой поддержки в этой области.

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Глава представительства Европейского союза в Беларуси Дирк Шубель ранее в интервью БЕЛТА подчеркнул: «Совет Европейского союза уже одобрил подписание соглашения об упрощении визового режима и, как ожидается, одобрит подписание соглашения о реадмиссии после завершения процедур со стороны ЕС. После подписания обоих соглашений Европейский парламент должен дать согласие на их заключение, а затем Совет Европейского союза должен принять решения об их заключении. Оба соглашения вступают в силу одновременно — в первый день второго месяца после даты уведомления сторонами друг друга о завершении процедур ратификации. После вступления в силу соглашения об упрощении визового режима визовый сбор будет автоматически снижен до 35 евро для всех граждан Беларуси. Многие категории граждан в зависимости от цели поездки смогут обращаться за визой без уплаты сбора и получать многократные визы с более длительным сроком действия в упрощенном порядке».

belta.by

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