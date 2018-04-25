Беларусь и Евросоюз подпишут соглашение об упрощении визового режима

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Беларусь и Европейский союз сегодня подпишут соглашения об упрощении визового режима и о реадмиссии, сообщает БЕЛТА.

Информация о запланированном подписании, которое должно состояться сегодня в Брюсселе с участием министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея, размещена на сайте Европейской комиссии.

Как сообщалось ранее, Совет ЕС утвердил решение о подписании с Беларусью соглашения об облегчении визового режима. В сентябре Беларусь завершила внутригосударственные процедуры по соглашениям с Европейским союзом. Главой государства было принято решение о подписании соглашений с ЕС об упрощении выдачи виз и о реадмиссии. Этому шагу предшествовал достаточно сложный и протяженный по времени переговорный процесс с Европейским союзом, по итогам которого выработаны взаимоприемлемые тексты, в наиболее полной мере учитывающие интересы обеих сторон.

Соглашение Беларуси с ЕС предусматривает снижение стоимости шенгенской визы с 60 до 35 евро и принятие решения о выдаче визы в срок до 10 дней. В соглашении о реадмиссии закреплено предоставление Беларуси двухлетнего переходного периода в отношении реадмиссии граждан третьих стран. В совместной декларации к соглашению содержится обязательство Евросоюза об оказании стране технической и финансовой поддержки в этой области.