Беларусь и Литва выслали большинство дипломатов

Фото pexels.om

Министерство иностранных дел Литвы объявило о высылке основной части дипломатического персонала, работающего в посольстве Беларуси в Вильнюсе, в ответ на аналогичный шаг Минска.

Глава МИД Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что Литва разрешила Беларуси оставить в стране одного консульского работника и трех техническо-административных работников.

«Определенные рабочие связи сохранялись до сих пор, но очевидно, что они будут сильно ограничены», – сказал журналистам глава МИД Литвы Г. Ландсбергис.

По его словам, после решения Беларуси сократить количество литовских дипломатов в стране больше всего пострадают белорусы, которые до сих пор получали консульскую помощь в Минске.

«Сегодня мы с коллегами ищем способы обеспечить помощь людям, которым она требуется», – сказал министр.

По его словам, прочие посольства в Минске уже пообещали Литве помощь в продолжении деятельности.

Высылаемый белорусский дипперсонал должен был покинуть Литву до полуночи 12 июля.

Как сказал вице-министр иностранных дел Литвы Мантас Адоменас телеканалу LRT, сокращение дипломатического представительства Литвы, при котором остается один работник, занимающийся консульскими вопросами, фактически означает закрытие посольства.

6 июля МИД Беларуси в своем заявлении сообщил о сокращении дипломатического персонала Литвы в стране до минимума, пока не будут прекращены «недружественные, нагнетающие конфронтацию инициативы Литвы в отношении Беларуси».

В МИД Беларуси была вызвана временный поверенный в делах Литовской Республики в Республике Беларусь Аста Андрияускене. Литовскому дипломату было указано на категорическую неприемлемость заявлений руководства МИД Литвы о наделении неких эфемерных структур в виде офиса т.н. «Белорусского демократического представительства» в Вильнюсе официальным дипломатическим статусом.

«Вышеупомянутое решение Литвы продолжает серию предпринятых в последнее время официальным Вильнюсом нелепых и откровенно враждебных шагов, прямо противоречащих духу и уровню добрососедских отношений и подрывающих двустороннее сотрудничество. Очевидно, что с международно-правовой точки зрения правительство Литвы превратило свои суверенные полномочия в выстраивании межгосударственных отношений в фарс, в котором белорусская сторона не намерена принимать участие. В этой связи до временного поверенного в делах доведена информация о решении Беларуси сократить до минимума дипломатическое представительство Литвы в нашей стране на период до отмены ею вчерашней и других недружественных инициатив, разжигающих конфронтацию в отношениях с Беларусью», – говорится в заявлении.

Внешнеполитическое ведомство Беларуси подчеркивает, что «публичные рассуждения официальных лиц Литвы о т.н. «представительстве белорусской демократии» не имеют ничего общего с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. По сути это лишь очередное странное решение МИД Литвы, которое, говоря сухим, но точным юридическим языком, является ничтожным по своим международно-правовым основаниям и последствиям.

Вместе с тем решение призвано, очевидно, помочь литовским властям обосновать своим налогоплательщикам немалые финансовые расходы на содержание лиц, покинувших Беларусь и называющих себя ее представителями. Это, пожалуй, единственная логичная трактовка вчерашних (5 июля. – Прим. ред.) вербальных эскапад главы МИД Литвы», – отметил МИД Беларуси.

Вместе с тем белорусская сторона пообещала, что «предпримет усилия по поиску способов минимизации последствий негативных решений литовского правительства на граждан Литвы и найдет способ к продолжению и сохранению взаимодействия, а также традиционно добрососедских отношений с дружественным литовским народом».

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ