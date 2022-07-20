Беларусь и РФ проведут учения по реагированию на эпидемиологическую угрозу

Совместные учения по вопросам оперативного реагирования на общую эпидемиологическую угрозу с использованием мобильных лабораторий проведут медики Беларуси и России, сообщили в белорусском Минздраве во вторник.

Учения пройдут на базе Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии с участием сотрудников Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Роспотребнадзора, рассказали в министерстве здравоохранения.