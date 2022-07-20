Беларусь и РФ проведут учения по реагированию на эпидемиологическую угрозу

Совместные учения по вопросам оперативного реагирования на общую эпидемиологическую угрозу с использованием мобильных лабораторий проведут медики Беларуси и России, сообщили в белорусском Минздраве во вторник.
Учения пройдут на базе Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии с участием сотрудников Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Роспотребнадзора, рассказали в министерстве здравоохранения.
«В ходе учений планируется отработать практические навыки и решить теоретические задачи по локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Речь идет о ЧС санитарно-эпидемиологического характера с использованием возможностей специализированных противоэпидемических формирований, а также мобильной лаборатории диагностики инфекционных заболеваний», — проинформировали в белорусском Минздраве.