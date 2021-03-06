Беларусь и Россия будут вместе готовить военных

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Министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин договорились создать три учебных центра для совместной подготовки военных — два в РФ, один в Беларуси. Об этом сообщает Минобороны РФ .

Центры будут находиться в Нижегородской и Калининградской областях РФ, а также в Гродненской области Беларуси.