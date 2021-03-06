Беларусь и Россия будут вместе готовить военных

Министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин договорились создать три учебных центра для совместной подготовки военных — два в РФ, один в Беларуси. Об этом сообщает Минобороны РФ .
Центры будут находиться в Нижегородской и Калининградской областях РФ, а также в Гродненской области Беларуси.
Шойгу и Хренин на встрече в Москве также обсудили план совместных мероприятий военного сотрудничества на 2021 год, в частности, совместные стратегические учения Запад-2021. Главным из обсуждаемых вопросов Шойгу на встрече назвал работу совместной системы противовоздушной обороны двух стран.
Уже 10-16 сентября 2021 года Россия и Белоруссия планируют провести стратегическое учение Запад-2021, маневры пройдут на территории двух стран. В белорусском ведомстве заявили, что в основу учений «положен один из вариантов поэтапной эскалации военно-политической обстановки вокруг условных стран».