Фото Правительства РФ

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Беларусь и Россия должны к ноябрю согласовать все интеграционные дорожные карты, сообщил премьер-министр Беларуси Сергей Румас журналистам по итогам встречи с председателем правительства России Дмитрием Медведевым, передает корреспондент БЕЛТА.

«В обновленной программе действий (по развитию Союзного государства. — Прим. БЕЛТА) будут прописаны в первую очередь дорожные карты по секторам экономики. Мы эти дорожные карты должны согласовать все абсолютно к ноябрю», — сказал Сергей Румас.

Премьер-министр сообщил, что затем потребуется большая работа правительств по корректировке законодательства, чтобы общие рынки могли заработать в полную силу. «Когда мы говорим об общих или даже по некоторым секторам единых рынках, то понимаем, что это равные условия для наших субъектов хозяйствования. И не важно, зарегистрированы они в Российской Федерации или в Беларуси», — отметил он.

Сергей Румас пояснил, что равные условия хозяйствования предусматривают одинаковые и налогообложение, и элементы бюджетной политики, и равные цены на энергоносители, и равные регуляторные правила.

«Это является конечной целью интеграции», — подчеркнул он. Как отметил Дмитрий Медведев, интеграционные вопросы, которые обсуждаются сторонами, можно условно разделить на три корзины: по первой группе вопросов одинаковое понимание сути и сроков внедрения; вторая корзина — где стороны одинаково понимают решения в экономической и социальной сфере, но еще нет сроков их реализации; по третьей категории необходимо провести дополнительные консультации.

По его словам, сегодняшние переговоры глав правительств РФ и Беларуси прошли хорошо, стороны понимают и слышат аргументы друг друга в вопросах интеграционной тематики.

Сергей Румас уточнил, что первая корзина вопросов по интеграционной тематике самая емкая. «Но те 2 или 3 пункта, которые находятся в третьей корзине, самые тяжелые. По ним, конечно, нужны дополнительные консультации», — сказал он.