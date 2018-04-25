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Беларусь и Россия не договорились о тарифах на транзит российской нефти

  • Фото /Гомельтранснефть Дружба

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ и министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси в понедельник не договорились о тарифах на транзит российской нефти через территорию республики.

Ведомства проведут очередные переговоры в ближайшее время, передает «БелТА» со ссылкой на представителя МАРТ.

По словам источника, Минск предложил повысить тарифы на 2020 год согласно действующей методике, утвержденной двумя регуляторами, а также договоренностям, достигнутым в августе 2019 года.

«В частности, в августе мы договорились, что посмотрим фактические объемы транспортировки за 2019 год и суммы выручки, недополученной ОАО «Гомельтранснефть Дружба» в прошлом году в связи с уменьшением объемов транспортировки, и учтем это на 2020 год. Поэтому было предложено повысить тариф на инфляционную составляющую, как это предусмотрено методикой, а также на недополученный объем выручки, чтобы компенсировать его в текущем году», — отметил он.

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Вместе с тем, продолжил представитель ведомства, у российской стороны возникли определенные вопросы по расчетам, проведенным ОАО «Гомельтранснефть Дружба». «Поэтому мы договорились в ближайшее время продолжить встречи на уровне специалистов, где будут уточняться эти расчеты», — добавил он.

Наличие разногласий между участниками переговоров подтвердил и замглавы ФАС Анатолий Голомолзин, передает «Интерфакс».

Представитель МАРТ также заявил, что согласно действующей методике, вопрос о размере тарифов на транзит российской нефти и нефтепродуктов должен быть решен органами в области тарифного регулирования двух стран до 15 января. Если этого не произойдет, решение должно быть принято до 1 февраля.

В декабре 2019 года председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков заявил, что Беларусь хочет заложить в тариф на транзит российской нефти в 2020 году свои потери, которые она получила, не прокачав запланированные объемы из-за форс-мажора с «грязной нефтью».

По данным источника, знакомого с ситуацией, белорусская сторона хочет повысить тариф на транзит российской нефти на 16,6%.

В течение года Беларусь неоднократно выступала с предложением повысить тариф на 21,7%, как до форс-мажора на МН «Дружба», так и после него. Однако российская сторона согласилась на увеличение тарифов на транспортировку нефти по участкам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» только на 3,7% с 1 сентября 2019 года.

По последним неофициальным данным, Беларусь предложила повысить тариф на транзит российской нефти в 2020 году на 16,6%.

NEWSru.com

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