Беларусь и Россия не договорились о тарифах на транзит российской нефти

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ и министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси в понедельник не договорились о тарифах на транзит российской нефти через территорию республики.

Ведомства проведут очередные переговоры в ближайшее время, передает «БелТА» со ссылкой на представителя МАРТ.

По словам источника, Минск предложил повысить тарифы на 2020 год согласно действующей методике, утвержденной двумя регуляторами, а также договоренностям, достигнутым в августе 2019 года.

«В частности, в августе мы договорились, что посмотрим фактические объемы транспортировки за 2019 год и суммы выручки, недополученной ОАО «Гомельтранснефть Дружба» в прошлом году в связи с уменьшением объемов транспортировки, и учтем это на 2020 год. Поэтому было предложено повысить тариф на инфляционную составляющую, как это предусмотрено методикой, а также на недополученный объем выручки, чтобы компенсировать его в текущем году», — отметил он.