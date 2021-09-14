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Беларусь и Россия объединят рынки нефти и газа

Фото pexels.com

Республика Беларусь и Российская Федерация договорились об усилении интеграции в сфере энергетики, сообщают на сайте правительства России.

Президенты России и Беларуси договорились о формировании объединенного рынка газа, а также рынков нефти и нефтепродуктов. Основные принципы функционирования и регулирования общего рынка газа планируют разработать к июлю 2022 года.

В декабре 2023-го будут подписаны дополнения к Союзной программе, определяющие соответствующие механизмы и сроки их внедрения. Стороны  договорились координировать действия по формированию цены на российский газ для Беларуси на следующий год. Для сектора нефти и нефтепродуктов конкретные сроки пока не названы.

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Объявлено, что Москва и Минск намерены принять международный договор об объединении рынков и гармонизировать национальные законодательства обеих стран. Помимо рынков нефти и газа, стороны собираются объединить рынок электроэнергии. В этом секторе экономики также планируют подписание соответствующего договора и гармонизация законов.

Отдельной программой предусмотрено развитие атомной энергетики. Законодательство будет унифицировано до конца 2023 года.

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