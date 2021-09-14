Беларусь и Россия объединят рынки нефти и газа

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Республика Беларусь и Российская Федерация договорились об усилении интеграции в сфере энергетики, сообщают на сайте правительства России.

Президенты России и Беларуси договорились о формировании объединенного рынка газа, а также рынков нефти и нефтепродуктов. Основные принципы функционирования и регулирования общего рынка газа планируют разработать к июлю 2022 года.

В декабре 2023-го будут подписаны дополнения к Союзной программе, определяющие соответствующие механизмы и сроки их внедрения. Стороны договорились координировать действия по формированию цены на российский газ для Беларуси на следующий год. Для сектора нефти и нефтепродуктов конкретные сроки пока не названы.