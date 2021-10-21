Беларусь и Россия вместе создадут новую военную доктрину

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По словам главы Министерства обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, множество военных угроз, экономическое и политическое давление Запада вынуждают РФ и Беларусь принимать ответные меры. И одной из них станет военная доктрина Союзного государства.

Об этом он рассказал на совместной коллегии Министерств обороны Беларуси и России. Ведомства двух стран перешли на этап планирования взаимного военного сотрудничества, которое основано на программе стратегического партнерства между странами на ближайшие пять лет.

Помимо этого масштабируется подготовка войск и органов управления. Шойгу отметил, что для Беларуси и России особенно актуально действовать совместно и слаженно во время возрастающего количества угроз для Союзного государства Беларуси и России.