Беларусь изменила правила въезда в страну в связи с пандемией коронавируса.
«С сегодняшнего дня вступило в силу постановление правительства Беларуси №591, предусматривающее ряд правил, которых следует придерживаться при пересечении границы», — говорится в сообщении.
Так, при въезде в Беларусь для граждан, иностранцев и лиц без гражданства, находящихся в странах красной зоны, необходимо пройти 10-дневную самоизоляцию.
Также самоизоляцию должны пройти те, кто транзитом проезжал одну из стран красной зоны и не имеющие документального подтверждения, что транзит не превышал 24 часа.
Литва также внесена в Перечень.korrespondent.net