Беларусь изменила правила въезда в страну в связи с пандемией коронавируса.

«С сегодняшнего дня вступило в силу постановление правительства Беларуси №591, предусматривающее ряд правил, которых следует придерживаться при пересечении границы», — говорится в сообщении.

Так, при въезде в Беларусь для граждан, иностранцев и лиц без гражданства, находящихся в странах красной зоны, необходимо пройти 10-дневную самоизоляцию.