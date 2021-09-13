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Беларусь купит у РФ оружие более чем на $1 млрд

Фото: Пресс-служба президента Беларуси

Беларусь планирует закупить вооружение в России более чем на $1 млрд. При этом обсуждаются перспективы поставок Минску комплексов С-400. Об этом сказал Александр Лукашенко во время посещения военных учений Запад-2021 на Обуз-Лесновском полигоне под Барановичами, сообщает БЕЛТА.

«Сейчас комплексами С-300 полностью перекрыто западное направление Беларуси. Но у нас добавилось южное направление», – цитирует Лукашенко издание СБ. Беларусь сегодня.

Он отметил, что во второй части переговоров в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным большое внимание было уделено вопросам обороны и безопасности.

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«Затянула конкретика – от строительства объектов (в том числе космодром Восточный), заканчивая вопросом вооружений. Мы обсуждали эти проблемы», – добавил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Минск ожидает от Москвы поставок самолетов, вертолетов и средств противовоздушной обороны. Лукашенко обещал, что Беларусь «дооснастится».

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