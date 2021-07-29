Беларусь не оставит рынок Европы

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Министр экономики Беларуси Александр Червяков заявил в эфире гостелеканала «Беларусь 1», что торговля с ЕС продолжается и власти не планируют самостоятельно от нее отказываться.

«Будем стараться максимально на нем задержаться (европейском рынке — ред). Уходить будем только в крайнем случае, если нас будут выталкивать», – заявил Александр Червяков.

В то же время, он заявил, что его ведомство пытается найти альтернативы.

«Были проработаны новые рынки: российский, китайский, турецкий, индийский, африканский. Они достаточно активно растут, и часть продукции мы вполне можем туда направить», – заверил министр. Но точных цифр, какой наблюдается рост в торговле с Китаем или Индией, не назвал.