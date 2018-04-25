Беларусь не планирует устранить недостатки до пуска БелАЭС

Фото BFL/ Инги Йодите

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Из обнародованного белорусскими ведомствами плана выполнения рекомендаций по итогам проведения стресс-тестов Белорусской АЭС (БелАЭС) предварительно видно, что до намеченного ввода станции в эксплуатацию проводить их в жизнь не намечается, утверждает Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики (ГИБАЭ) Литвы.

«Мириться с проведением в жизнь важных в плане безопасности мер уже после пуска 1-ого энергоблока БелАЭС нельзя. Особенно таких мер, которые связаны с экстремальными сейсмическими событиями и превенцией непроектных аварий, а также с управлением, потому что такие события могут обусловить радиологические последствия не только в самой Беларуси, но и в соседних странах», – констатирует в сообщении ГИБАЭ.

В частности, Беларусь не предложила осуществление надзора выполнения этого плана с участием экспертов Евросоюза (ЕС), то есть не предложила, как проводить в жизнь одну из принципиальных рекомендаций отчетов по стресс-тестам.

«Мы считаем, что такой международный пересмотр плана должен быть произведен незамедлительно и должны быть установлены конкретные меры по повышению безопасности, без выполнения которых БелАЭС не может быть введена в эксплуатацию», – утверждает ГИБАЭ.

МИД Литвы в пятницу также призвал Беларусь в ближайшее время план действий по устранению идентифицированных во время процесса проведения стресс-тестов недостатков на пересмотр Европейской группе регулирующих органов по ядерной безопасности (ENSREG).

«Пересмотр плана и его проведения в жизнь является критически важным для своевременного выполнения всех необходимых мер», – отметил для сообщения МИД министр Линас Линкявичюс.

ГИБАЭ указывает, что Департамент по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси (Госатомнадзор) 16 августа обнародовал Национальный план действий по итогам проведения стресс-тестов БелАЭС.

Беларусь обязалась перед ENSREG в течение 3 месяцев после обнародования отчета о пересмотре стресс-тестов БелАЭС, которое имело место в июле прошлого года, подготовить план повышения безопасности БелАЭС. Однако этот план обнародован по прошествии более чем одного года.

Как утверждает ГИБАЭ, в числе мер плана зачастую указаны не конкретные действия по повышению безопасности, например, усовершенствование оборудования или внедрение дополнительного оборудования, а приведены лишь рассуждения и анализ, нужны ли такие действия вообще. Невзирая на важность мер, сроки проведения большинства из них в жизнь указаны куда более поздние (2021-2024 годы), нежели планирующийся пуск 1-ого энергоблока (2019 год).

По мнению инспекции, Литва также поднимает и будет поднимать в дальнейшем вопросы об оценке выбора неподходящего места для БелАЭС – в 50-и километрах от Вильнюса, об оценке безопасности, не получившего оценки в проекте станции воздействия аварии тяжелого самолета и других несоответствий проекта современным требованиям безопасности.

Кабмин Литвы утверждает, что БелАЭС строится без соблюдения стандартов безопасности и экологии. Минск претензии отметает.

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