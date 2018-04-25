Беларусь не станет отменять парад ко Дню победы

Фото Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Беларусь не будет отменять мероприятия ко Дню победы, 9 мая состоится парад. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщил президент страны Александр Лукашенко, пишет БЕЛТА.

Вместе с тем Лукашенко затронул тему поездки на парад, который намечен в Москве: «У меня часто спрашивают — а вы поедете на парад в Москву? Конечно. Если уж из Беларуси никто не приедет в Москву, то кто же тогда поедет. Ясно, что из Украины никто не поедет».

«У меня одна проблема: у нас точно такие же мероприятия и вот мы думаем, как сделать так, чтобы я смог побывать там. Но я не знаю, исходя из того, что у них происходит и этот психоз их охватил, будут ли они проводить эти мероприятия. Мы пока ничего не отменяем, у нас будут все запланированные мероприятия», — добавил белорусский президент.

Он также заявил, что «больше, чем Беларусь, ни одна страна не пострадала (из-за войны — ред.)», «поэтому Господь нас должен хранить от коронавируса, мы уже много населения потеряли».

По последним данным Минздрава, в Белоруссии зарегистрировано 94 случаев заражения коронавирусом, карантин в стране не введен.