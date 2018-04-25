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Беларусь не видит смысла в размещении российской военной базы

Фото Государственный пограничный комитет Беларуси

Глава МИД Беларуси Владимир Макей считает, что размещение российской военной базы в Белоруссии не имеет политического или военного смысла. Соответствующее заявление он сделал в интервью РБК, выдержки из которого опубликованы во вторник, 1 октября.

«С учетом развития современных технологий в этом нет смысла. Зачем размещать на территории Беларуси военно-воздушную базу, о чем и шла речь, если сегодня ракеты могут буквально за считанные минуты достичь другого континента, обратной стороны нашей планеты. Если бы Беларусь разместила на своей территории какие-то дополнительные военные объекты, я не думаю, что это способствовало бы укреплению стабильности, безопасности в нашем регионе», — рассказал Макей.

Министр также отверг предположение о том, что на такое решение могла повлиять позиция европейских соседей.

«Если руководство Беларуси принимает решение, то только лишь исходя из анализа, соответствует ли это нашим национальным интересам или нет — это основной принцип», — отметил Макей.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил ответной реакцией в том случае, если в Польше будет размещена военная база США.

Также сообщалось, что Лукашенко предложил отправлять студентов на военную службу во время каникул — с целью борьбы с уклонистами от армии.

korrespondent.net
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