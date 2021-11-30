Беларусь обвиняет Литву в смертельном избиении мигрантов, она называет это абсурдом

Nuotrauka BFL/ Žygimantas Gedvila

После того, как Беларусь обвинила Литву в том, что литовские пограничники до смерти избили мигрантов и якобы выбросили их тела на территорию Беларуси, литовские пограничники называют эти обвинения абсурдными.

«Белорусские должностные лица распространяют не соответствующие действительности сообщения, в которых литовские пограничники обвиняются в жестоком обращении с мигрантами, избиении их до смерти и даже в «выбрасывании» трупов в Беларусь. Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) категорически отрицает эту дезинформацию, а подобные сообщения соседней страны трактует как абсурдные», – говорится в обнародованном в понедельник заявлении СОГГЛ.

Литовские пограничники утверждают, что белорусские службы и ранее пытались инсценировать и срежиссировать избиение мигрантов, нанесение им увечий или даже смерть, свалив вину за такое бесчеловечное обращение на Литву и Польшу, и что могут последовать новые провокации.

«Нельзя исключить, что белорусские структуры на границе с Литвой могут предпринять и другие выходящие за пределы разумного провокации. Довольно примитивная тактика перекладывать вину на Литву и другие страны Европейского союза за миграционный кризис на границе с Беларусью не нова», – говорится в заявлении.

Оно распространено после того, как авторитарный руководитель Беларуси Александр Лукашенко чуть раньше в понедельник обвинил литовских пограничников в том, что они выбросили тело мигранта на белорусскую сторону.

В этом году в Литву в общей сложности незаконно попало более 4,2 тыс. мигрантов. В этой связи в стране объявлена экстремальная ситуация, а в ноябре после ухудшения ситуации на границе введено чрезвычайное положение на месяц.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации миграционных потоков и называет это гибридной агрессией.