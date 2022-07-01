Беларусь объявила о безвизовом режиме для Польши

Указано, что поляки смогут пересекать границу в пунктах пропуска на белорусско-польском участке без визы. Также, они смогут посещать пограничную зону без пропуска.

При въезде в Беларусь достаточно будет устно сообщить сотруднику органов пограничной службы о намерении посетить пограничную зону с указанием населенных пунктов и цели их посещения.

Отмечается, что для безвизового въезда в Беларусь нужно будет предъявить действительный документ для выезда за границу, зеленую карту (при следовании на автомобиле) и иметь при себе медицинскую страховку.

Напомним, 30 июня Польша закончила строительство забора на границе с Беларусью. Сооружение длиной свыше 185 километров построили за пять месяцев.