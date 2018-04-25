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Беларусь обязала самоизолироваться приезжающих из-за границы

User:Grani-msk / CC BY-SA

Правительство Беларуси обязало людей, въезжающих в страну, отправляться на двухнедельную самоизоляцию. За людьми, которые приезжают из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, дополнительно будет вестись 14-дневное медицинское наблюдение, пишет Meduza.

Введенные ограничения не распространяются на иностранных дипломатов и членов их семей, глав и членов официальных делегаций, членов экипажей воздушных судов, поездных и локомотивных бригад, иностранцев, следующих транзитом через территорию Беларуси.

Кроме того, Беларусь в рамках борьбы с новым коронавирусом ограничила число дорог, по которым могут проехать транзитом международные автоперевозчики, при этом они должны по кратчайшему маршруту покинуть территорию республики на следующий день после въезда, сообщила в четверг пресс-служба белорусского правительства.

В сообщении поясняется, что порядок транзита определен в принятом правительством республики постановлении, которое утверждает меры по предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19.

«Водители, выполняющие транзитные автомобильные перевозки грузов через Беларусь, в том числе с территории Российской Федерации в государства — члены Европейского союза и Украину, между двумя пунктами пересечения государственной границы Республики Беларусь в местах, установленных законодательством, обязаны проезжать только по республиканским автомобильным дорогам, на которых возможна остановка для отдыха и питания водителей, заправки транспортных средств», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что постановлением утвержден перечень дорог и специализированных мест. Согласно сообщению, «водители, выполняющие транзитные перевозки, обязаны покинуть территорию Беларуси по кратчайшему маршруту не позднее дня, следующего за днем въезда на ее территорию». Исключение составляют случаи, когда невозможность соблюдения указанного срока обусловлена аварией или поломкой транспортного средства, а также разгрузкой, перегрузкой груза, заменой транспортного средства, если это предусмотрено условиями договора автомобильной перевозки и указано в транспортных документах.

Беларусь оставалась практически единственной страной в Европе, где до последнего времени не было почти никаких ограничительных мер из-за пандемии COVID-19. В частности, в стране не отменены спортивные соревнования и массовые мероприятия.

Официально в Беларуси коронавирусная инфекция подтверждена у 86 человек.

NEWSru.com

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