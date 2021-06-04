Беларусь ответила на санкции США

Власти Беларуси в качестве ответных мер на санкции США против предприятий нефтехимического комплекса страны приняла решение сократить персонал американского посольства в Минске, ужесточить визовые процедуры, а также отозвать решение о работе в республике Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом сообщает МИД Беларуси.
«Сегодня в МИД был вызван временный поверенный в делах США в Беларуси, которому объявлено об ответных мерах. В их числе сокращение дипломатического и административно-технического персонала американской дипмиссии, ужесточение визовых процедур, ограничение работы американских специалистов в Беларуси на временной основе. Нами также отозвано решение о работе в Беларуси Агентства США по международному развитию», – заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.
Он добавил, что принимаемые Минском меры – точечные и призваны послать четкий сигнал США о бесперспективности давления и принуждения в отношениях с Беларусью.
«Как и прежде, мы не настроены на эскалацию и готовы продолжать контакты с американской стороной на принципах равноправия и взаимного уважения», – сказал Глаз.
Пресс-секретарь МИД Беларуси считает действия США в отношении белорусских предприятий – незаконными и противоречащими международному праву. По его словам, санкции нанесут ущерб трудовым коллективам затронутых предприятий – простым белорусским гражданам.
«Разумеется, мы ожидали такое развитие событий, поэтому государство сделает все возможное, чтобы эти деструктивные меры не сказались на наших людях и трудовых коллективах», – добавил он.
Напомним, с 3 июня США возобновили санкции против девяти госпредприятий Беларуси из-за резкого ухудшения ситуации с правами человека в стране.korrespondent.net