Беларусь ответила на санкции США

Он добавил, что принимаемые Минском меры – точечные и призваны послать четкий сигнал США о бесперспективности давления и принуждения в отношениях с Беларусью.

«Как и прежде, мы не настроены на эскалацию и готовы продолжать контакты с американской стороной на принципах равноправия и взаимного уважения», – сказал Глаз.

Пресс-секретарь МИД Беларуси считает действия США в отношении белорусских предприятий – незаконными и противоречащими международному праву. По его словам, санкции нанесут ущерб трудовым коллективам затронутых предприятий – простым белорусским гражданам.

«Разумеется, мы ожидали такое развитие событий, поэтому государство сделает все возможное, чтобы эти деструктивные меры не сказались на наших людях и трудовых коллективах», – добавил он.

Напомним, с 3 июня США возобновили санкции против девяти госпредприятий Беларуси из-за резкого ухудшения ситуации с правами человека в стране.