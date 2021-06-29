Беларусь ответила на санкции Запада

Беларусь приостанавливает свое участие в инициативе Евросоюза Восточное партнерство, говорится в заявлении на сайте министерства иностранных дел республики 28 июня.
Решение объясняется санкциями ЕС, введенными против режима Александра Лукашенко, после вынужденной посадки самолета Ryanair.
Также сообщается, что Беларусь начинает реализацию процедуры приостановки действия Соглашения о реадмиссии с ЕС.
Кроме того, постоянный представитель Беларуси при Евросоюзе отзывается в Минск для консультаций, а главе представительства ЕС в стране «предложено» выехать в Брюссель, «чтобы довести своему руководству позицию белорусской стороны о неприемлемости давления и санкций», говорится в заявлении.
В ведомстве заявили, что вызвали главу представительства ЕС в Беларуси Дирка Шубеля в связи с «беспрецедентными ограничительными мерами» ЕС. В ходе встречи белорусская сторона сообщила об «абсолютной неприемлемости применения санкций как инструмента давления на суверенное и независимое государство».
Министерство также объявило, что в ответном порядке будет запрещен въезд в Беларусь представителям европейских структур и лицам из стран ЕС, «которые содействовали введению ограничительных мер».
Ранее Евросоюз, Британия и США ввели санкции против белорусских компаний.korrespondent.net
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