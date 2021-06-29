Беларусь ответила на санкции Запада

Также сообщается, что Беларусь начинает реализацию процедуры приостановки действия Соглашения о реадмиссии с ЕС.

Кроме того, постоянный представитель Беларуси при Евросоюзе отзывается в Минск для консультаций, а главе представительства ЕС в стране «предложено» выехать в Брюссель, «чтобы довести своему руководству позицию белорусской стороны о неприемлемости давления и санкций», говорится в заявлении.

В ведомстве заявили, что вызвали главу представительства ЕС в Беларуси Дирка Шубеля в связи с «беспрецедентными ограничительными мерами» ЕС. В ходе встречи белорусская сторона сообщила об «абсолютной неприемлемости применения санкций как инструмента давления на суверенное и независимое государство».

Министерство также объявило, что в ответном порядке будет запрещен въезд в Беларусь представителям европейских структур и лицам из стран ЕС, «которые содействовали введению ограничительных мер».

Ранее Евросоюз, Британия и США ввели санкции против белорусских компаний.