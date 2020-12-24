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Беларусь ответила на третий пакет санкций ЕС

Фото mfa.gov.by

Беларусь после введенного Европейским Союзом третьего пакета санкций предприняла ответные шаги. Так, в Республике расширят список лиц, которым будет запрещен въезд на территорию страны. Также ограничат работу ряда фондов, пишет ТАСС.

«Мы предложили наши ответные действия на этот пакет (санкционный, — ред.). Они включают в себя увеличение соответствующего персонального списка. Это означает, что ряд дополнительных персон из стран Евросоюза не смогут попасть на территорию Беларуси и на территорию Союзного государства, с учетом того, что у нас этот список одинаков с РФ», — заявил во вторник, 22 декабря, глава МИД Беларуси Владимир Макей.

Также, по его словам, властями пересмотрена реализация гуманитарных, образовательных, культурных программ, которыми занимаются соответствующие политические институты в Беларуси, в том числе  и те, кто работает под эгидой посольств иностранных государств.

Макей добавил, что у властей есть, как минимум еще три направления, по которым будут предприняты ответные ограничительные меры.

«Они будут действительно очень чувствительными и серьезными», — заявил глава МИД.

Ранее сообщалось, что ЕС больше не выделит денег режиму Александра Лукашенко. Власти Евросоюза больше не будут финансировать Беларусь в рамках различных программ сотрудничества.

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