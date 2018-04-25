Беларусь ожидает транш от России

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Беларусь и Россия договорились о рефинансирования долга путем получения нового кредита. В этом году долг составлял 3,6 миллиарда долларов, а выплачено было около 2 миллиардов.

Вначале обе стороны остановились на кредите в размере один миллиард долларов. В сентябре сумма достигла полутора миллиардов долларов. Стоит отметить, что изначальная сумма запроса составляла 600 миллионов долларов. Первый запрос был сделан еще в начале 2018 года.

Поступление денег будет осуществляться в три транша. Первый — в конце октября, затем — до конца 2020 года и последний — в 2021 году.