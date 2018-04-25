Беларусь почти полностью перейдет на ID-карты к 2030 году

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Беларусь практически полностью перейдет на ID-карты вместо нынешних паспортов в 2030 году. Об этом сообщил в интервью БЕЛТА первый заместитель министра связи и информатизации Павел Ткач.

«С учетом того, что нет обязательного одновременного перехода на ID-карты, то практически полный переход на них может произойти в течение 10 лет (по истечении срока действия паспортов, у которых он составляет 10 лет)», — считает Павел Ткач.

Однако, по его мнению, «развитие электронных сервисов и возможности ID-карты должны ускорить замену нынешних паспортов на ID-карты у основной массы активного в цифровом мире населения».