Беларусь почти полностью перейдет на ID-карты к 2030 году

Беларусь практически полностью перейдет на ID-карты вместо нынешних паспортов в 2030 году. Об этом сообщил в интервью БЕЛТА первый заместитель министра связи и информатизации Павел Ткач.
«С учетом того, что нет обязательного одновременного перехода на ID-карты, то практически полный переход на них может произойти в течение 10 лет (по истечении срока действия паспортов, у которых он составляет 10 лет)», — считает Павел Ткач.
Однако, по его мнению, «развитие электронных сервисов и возможности ID-карты должны ускорить замену нынешних паспортов на ID-карты у основной массы активного в цифровом мире населения».
На первом этапе с помощью ID-карты будут доступны 5 административных процедур и 5 электронных услуг. Затем — все услуги и административные процедуры, переведенные в электронную форму.
Данные карты будут документом, удостоверяющим личность, благодаря средствам аутентификации и биометрической идентификации. Пластиковые документы будут содержать информацию о личности пользователя и его личное фото. Сейчас идут тесты. Физические и юридические лица использовали макеты будущих документов для проверки взаимодействия с Единой системой идентификации. Полностью планируется перейти на электронные карты в течение десяти лет, когда обычные паспорта уже не будут действительны.belta.by