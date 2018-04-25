Беларусь получит помощь от ЕС за которой обращалась ранее

Евросоюз, для борьбы с пандемией на территории стран Восточного партнёрства, сформировал два пакета помощи. Первый на 80 млн евро для модернизации системы здравоохранения, а ещё один на 883 млн евро для минимизации последствий негативного влияния на экономику.

Беларусь обратилась за помощью и уже согласовано выделение 60 млн евро на модернизацию системы здравоохранения.

Вчера высокий представитель, заместитель председателя Европейской комиссии Жозеп Боррель провел телефонный разговор с главой Министерства иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем. Они обсудили меры реагирования на пандемию коронавируса, поддержку нашей страны со стороны Евросоюза и более широкую повестку отношений между Беларусью и ЕС.

Кроме того, Жозеп Боррель отметил, что собирается посетить Беларусь, когда ситуация станет благоприятной.