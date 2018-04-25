Беларусь проработает с Латвией возможность прямой поставки электроэнергии

Беларусь проработает с Латвией возможность прямой поставки белорусской электроэнергии, заявил сегодня премьер-министр Беларуси Сергей Румас журналистам по итогам встречи с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем.
«В частности, мы обсуждали вопросы энергетики. Договорились, что наши министерства энергетики проработают вопрос прямой поставки электроэнергии в Латвию, а не через сопредельные страны», — сказал Румас.
По мнению премьер-министра, очень большой потенциал для сотрудничества есть в сфере грузоперевозок. «Беларусь как страна, которая не имеет выхода к морю, очень заинтересована в потенциале латвийских портов для перевалки самых разнообразных белорусских грузов. И мы также договорились, что в работе межправкомиссии, которую возглавляют наши министры транспорта, этот вопрос будет одним из основных», — пояснил глава белорусского правительства.
Румас обратил внимание на то, что отношения Беларуси и Латвии развиваются очень динамично, налажено хорошее сотрудничество на политическом уровне. «Мы очень благодарны Латвии за то, что она оказывает нам помощь в выстраивании хороших, доверительных отношений с Евросоюзом, помогает выстроить инвестиционное, кредитное сотрудничество», — подчеркнул он.
Что касается взаимного товарооборота, в 2019 году он несколько просел, однако глава белорусского правительства уверен, что в 2020 году удастся исправить ситуацию.
«Потенциал развития отношений с Латвией, наверное, наибольший среди всех наших стран-соседей. И именно от правительств зависит, насколько мы сможем его сегодня реализовать», — резюмировал Сергей Румас.
Как сообщалось ранее, Латвия не исключает возможности покупки электроэнергии в Беларуси. Эта тема обсуждалась в том числе в контексте ввода Белорусской АЭС. Кабмин Латвии поддержал предложение Министерства экономики о том, что в случае приостановления Литвой торговли электроэнергией с Беларусью, торговля будет перенесена с литовской на латвийскую границу для обеспечения прямых поставок.baltic-course.com
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