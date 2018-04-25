Беларусь расширила безвизовую зону

С 10 ноября в Беларуси начала действовать расширенная территория безвизового пребывания для туристов. Соответствующий закон ранее подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Если раньше существовали две безвизовые зоны для туристско-рекреационных территорий Бреста и Гродно, то сейчас они объединены в безвизовую территорию «Брест — Гродно». В нее включаются еще пять районов Гродненской области: Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Лидский и Щучинский.

При этом в указанном регионе срок безвизового пребывания туристов увеличится до 15 суток. Такие правила будут действовать для граждан 73 государств. Кроме того, будет обеспечена возможность въезда еще через два дополнительных пункта пропуска на государственной границе («Бенякони» и «Берестовица»).

По-прежнему действует безвизовый порядок въезда в Беларусь через аэропорт Минск, введенный в 2017 году.

Таким образом сегодня граждане десятков государств мира, которым для поездки в Беларусь, как правило, необходимо получить визу, имеют несколько возможностей посетить страну в упрощенном порядке, сообщает belarus.by. В Беларусь в рамках безвизового режима в январе-июле 2019 года приехали около 174 тыс. человек.

Еще раз напоминаем, что 30-дневный безвизовый режим доступен гражданам десятков государств мира. В течение установленного срока можно побывать в любой точке Беларуси, однако прибыть и покинуть страну необходимо только через главную воздушную гавань Беларуси – Национальный аэропорт Минск. На сухопутной границе в международных пунктах пропуска, а также других аэропортах страны этот порядок не действует.

Для въезда по безвизовой программе на 30 дней необходимо иметь при себе:

– действительный паспорт или иной заменяющий его документ для выезда за границу;

– денежные средства (на каждый день пребывания сумму в валюте или белорусских рублях, эквивалентную не менее чем двум базовым величинам*, либо 50 базовым величинам, если пребывание составит полные 30 дней);

* c 1 января 2019 г. одна базовая величина составляет Br 25,5

– медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тысяч евро, действующий в Беларуси.

Иностранные граждане, планирующие находиться в Беларуси более пяти рабочих дней, должны зарегистрироваться в органах внутренних дел по месту своего пребывания в стране. При проживании в гостиницах, хостелах, санаториях и прочих коллективных средствах размещения регистрация осуществляется администрациями этих учреждений.

С 2 января 2019 года иностранцы и лица без гражданства, приезжающие в Беларусь, могут пройти электронную регистрацию на портале электронных услуг portal.gov.by, не обращаясь лично в органы внутренних дел. Услуга бесплатна и доступна иностранцам, которые въехали в страну в пунктах пропуска через государственную границу Республики Беларусь.

Что касается 15-дневного пребывания в безвизовой зоне «Брест – Гродно», то эта программа распространяется не на всю страну, а охватывает объединенную туристско-рекреационную зону, включающую знаменитые достопримечательности и крупнейшие города запада Беларуси. Это:

– в Брестcком регионе – город Брест, а также Брестcкий, Жабинковский, Каменецкий и Пружанский районы;

– в Гродненском регионе – город Гродно, а также Гродненский, Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Лидский, Свислочский и Щучинский районы.

Правила въезда на 15 дней в безвизовую зону отличаются от правил для туристов, которые прилетают в страну на 30 дней через Национальный аэропорт Минск.

Чтобы посетить безвизовую территорию, зарубежному гостю необходимы следующие документы:

– действительный паспорт или иной заменяющий его документ для выезда за границу;

– медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тысяч евро, действующий в Беларуси;

– миграционная карта (ее выдают при въезде);

– документ, предоставляющий иностранным гражданам право на индивидуальное (или групповое) посещение безвизовой территории «Брест – Гродно». Его можно получить при покупке тура у компании, которая является сертифицированным оператором и имеет право на организацию безвизового передвижения иностранцев. Это значит, туристу необходимо заранее (не позднее, чем за 48 часов до поездки) обратиться в турфирму, составить программу путешествия и, оплатив выбранные услуги в рамках индивидуального плана либо купив комплексный тур, получить документ для последующего предъявления в пункте пропуска.

Узнать все подробности и выбрать туроператора можно на сайтах grodnovisafree.by или bezvizbrest.by

Приехать в безвизовую зону туристы могут через 14 международных пунктов пропуска.

– автодорожные пункты пропуска: «Брест» («Тересполь»), «Брузги» («Кузница Белостоцкая»), «Домачево» («Словатичи»), «Бенякони» («Шальчининкай»), «Берестовица» («Бобровники»), «Песчатка» («Половцы»), «Привалка» («Райгардас»);

– пункты упрощенного пропуска: «Переров» («Беловежа»), «Лесная» («Рудавка»), «Привалка» («Швяндубре»);

– пункты пропуска на железнодорожных вокзалах: «Брест» («Тересполь»), «Гродно» («Кузница Белостоцкая»);

– пункты пропуска в аэропортах: «Аэропорт Брест», «Аэропорт Гродно».

Иностранным гостям, приехавшим в безвизовую зону, необходимо зарегистрироваться в органах внутренних дел в течение пяти дней. Как правило, это автоматически делают сотрудники гостиниц, агроусадеб, санаториев, где останавливаются туристы, а также предприниматели, официально сдающие иностранцам квартиры внаем.

При въезде в Беларусь у гостя должна быть с собой денежная сумма в валюте или белорусских рублях, эквивалентная не менее чем двум базовым величинам на каждый день пребывания.

Контрольно-пропускных пунктов и каких-либо заграждений на границах безвизовой туристской зоны внутри Беларуси нет (могут быть установлены только предупреждающие знаки), но нарушать правила посещения страны по 15-дневной программе и покидать безвизовую территорию, разумеется, запрещено. В противном случае турист будет нести ответственность согласно законодательству Республики Беларусь (предупреждение, наложение штрафа, депортация).

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