Беларусь расширила ответные санкции против ЕС и Канады

В Беларуси заявили, что дополнили свой санкционный список в отношении стран ЕС и Канады в ответ на решение Совета ЕС по санкциям в отношении Минска. Об этом во вторник, 17 ноября, сообщили в МИД Беларуси.
«В связи с исполнительным решением Совета Европейского союза от 6 ноября 2020 года Беларусь с сегодняшнего дня зеркально дополняет свой ответный санкционный список по каждой из стран ЕС и по Канаде», — отмечается в заявлении.
При этом в МИД добавили, что в рамках дипломатической корректности список пока не будет опубликован.
«Он носит эквивалентный характер, а также действует в рамках интеграционных объединений, в которые входит Беларусь. Рекомендуем высокопоставленным европейским чиновникам учитывать данную информацию при планировании поездок», — отметили в МИД Беларуси.
Там также отметили, что Минск считает возможным продолжение равноправного и взаимоуважительного диалога с Евросоюзом, но лишь после того, как ЕС откажется от конфронтационной политики, заявили в МИД.
Напомним, несколькими днями ранее глава оппозиции Беларуси Светлана Тихановская попросила ЕС расширить санкции против Беларуси.
А накануне стало известно, что ЕС готовит третий пакет санкций против Беларуси.korrespondent.net