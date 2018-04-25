Беларусь расширила ответные санкции против ЕС и Канады

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В Беларуси заявили, что дополнили свой санкционный список в отношении стран ЕС и Канады в ответ на решение Совета ЕС по санкциям в отношении Минска. Об этом во вторник, 17 ноября, сообщили в МИД Беларуси.

«В связи с исполнительным решением Совета Европейского союза от 6 ноября 2020 года Беларусь с сегодняшнего дня зеркально дополняет свой ответный санкционный список по каждой из стран ЕС и по Канаде», — отмечается в заявлении.

При этом в МИД добавили, что в рамках дипломатической корректности список пока не будет опубликован.