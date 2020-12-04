Беларусь расширила список стран, въезжающим из которых надо соблюдать карантин

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ТАСС пишет, что Беларусь расширила список стран, въезжающим их которых следует пройти обязательный карантин. В него с 3 декабря были добавлены восемь стран: Австрия, Азербайджан, Венгрия, Греция, Грузия, Сербия, Турция и Эстония.

Решение принято из-за неблагоприятной эпидситуации в этих государствах. Всем прибывшим из них в Беларусь нужно пройти 10-дневный карантин. В белорусский список государств с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу входит ещё 138 стран, России среди них нет.

Всего с начала пандемии в Беларуси имеется 139 908 инфицированных.