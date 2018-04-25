Беларусь расширяет санкционные списки против ЕС

Белорусские власти решили включить представителей руководства Евросоюза и ряда европейских стран в санкционные списки и приостановить диалог с ЕС по правам человека. Об этом в воскресенье, 22 ноября, в эфире телеканала Беларусь-1 заявил глава МИД республики Владимир Макей.
«Если нас задевают, если против нас выдвигают какие-то санкции, то мы, конечно, будем вынуждены адекватно отвечать. Вы знаете, что Европейский Союз ввел дополнительные санкции против полутора десятков человек. Мы также расширим и наши санкционные персональные списки», — отметил министр.
Кроме того, по словам Макея, Минск приостанавливает диалог с Евросоюзом по вопросам прав человека, поскольку Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) решили заморозить свое сотрудничество с республикой.
«Мы приостанавливаем этот диалог до тех пор, пока Европейский Союз не примет решение об изменении политики Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка», — уточнил глава МИД.
Также он подчеркнул, что основной курс Беларуси сосредоточен на России, но страна при этом не собирается отказываться от других направлений внешней политики.
«Мы всегда говорили о том, что Россия является для нас главным стратегическим союзником и главным партнером, и хотим мы этого или нет, основной вектор, тяжесть нашего сотрудничества будет находиться в этом направлении», — добавил Макей.
Напомним, в отношении официальных лиц Беларуси ЕС уже ввел два блока санкций. В «черном списке» находятся 55 представителей руководства страны, включая Александра Лукашенко и силовиков.korrespondent.net