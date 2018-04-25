Беларусь ратифицировала соглашения с Евросоюзом об упрощении выдачи виз

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Беларусь завершила процесс ратификации соглашений с Евросоюзом об упрощении выдачи виз и реадмиссии, сообщает ТАСС.

Ратифицированные 2 апреля парламентом и подписанные затем президентом страны законы опубликованы во вторник на Национальном правовом интернет-портале.

Визовое соглашение предусматривает взаимное облегчение соответствующих процедур для большинства граждан и снижение визового сбора для белорусов с €80 до €35. Кроме того, решение о выдаче визы будет приниматься в срок до 10 дней. Увеличивается перечень оснований для выдачи бесплатных виз в некоммерческих целях. Срок пребывания иностранцев в Беларусь увеличится в два раза — с 90 дней в году до 180.

Соглашение о реадмиссии предусматривает, что с момента вступления его в силу Беларусьи ЕС должны будут осуществлять взаимный прием своих граждан, граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые «не соответствуют, либо перестали соответствовать критериям легальности на территориях друг друга». Документ закрепляет предоставление белорусской стороне двухлетнего переходного периода в отношении реадмиссии граждан третьих стран. В совместной декларации к соглашению содержится обязательство ЕС об оказании стране технической и финансовой поддержки в этой области.

Беларусь и ЕС подписали эти соглашения 8 января. Они начнут действовать в первый день второго месяца после даты уведомления сторонами друг друга о завершении процедур ратификации. Теперь документы должны утвердить в Европарламенте, затем Совет ЕС сможет официально завершить ратификацию соглашений. Предполагалось, что соглашения вступят в силу уже в июне 2020 года.