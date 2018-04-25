Беларусь разрешает въезд своим гражданам и имеющим разрешения на жительство и работу

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Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) утверждает, что Беларусь впускает своих граждан, а также иностранцев с рабочими визами, трудовыми договорами и видами на жительство в Беларуси.

О том, что соседняя страна закрыла границы для пассажирского транспорта с Латвией, Литвой, Украиной и Польшей было сообщено в четверг после обеда. Это мотивируется требованиями превенции распространения коронавируса. Транспортные потоки не ограничиваются.

В ночь на пятницу пограничники заметили, что некоторые следовавшие на легковых автомобилях в Беларусь были впущены.

На четырех пограничных пропускных пунктах с Беларусью – Лаворишкес (Котловка с белорусской стороны), Медининкай (Каменный-Лог), Шальчининкай (Беняконы), Райгардас (Привалка) – в соседнюю страну ночью были впущены 19 легковых автомобилей, шесть автобусов и около трёхсот пятидесяти грузовых автомобилей.

СОГГЛ прогнозирует, что в пятницу в светлое время суток пропускная статистка может несколько вырасти, однако отмечает, что в связи с пандемией и прочими ограничениями поток легковых автомобилей и так был небольшим.