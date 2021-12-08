Беларусь с 1 января вводит продовольственное эмбарго

С 1 января 2022 года Беларусь вводит продовольственное эмбарго на товары из стран, которые ввели в ее отношении санкции. Об этом сообщает Совет министров Беларуси.

«С учетом продолжающихся попыток коллективного Запада оказывать незаконное санкционное давление на нашу страну Республикой Беларусь приняты ответные меры. Согласно принятому правительством решению с 1 января 2022 года вводится продовольственное эмбарго в отношении широкого перечня товаров, произведенных в странах, реализующих дискриминационную политику и осуществляющих недружественные действия в отношении нашей страны», — сказано в сообщении.

На прошлой неделе Евросоюз, США, Британия и Канада утвердили пятый пакет санкций против Минска в связи с миграционным кризисом на границе Беларуси и стран ЕС. Сейчас под санкциями находятся 183 человека и 26 организаций из Беларуси.