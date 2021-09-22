Беларусь впервые начала импортировать картофель

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Высокие цены на картофель в Республике Беларусь из-за низкого урожая привели к тому, что страна вынуждена закупать этот овощ за границей даже во время сбора урожая, сообщает EastFruit.

Как сообщается, импорт картофеля, да еще и во время уборки, стал возможным благодаря высоким ценам на него. На этой неделе оптовые цены на картофель в Беларуси достигали $0,30 за кг и были выше, чем во всех остальных странах региона, кроме России. В Молдове, например, картофель продавался вдвое дешевле, в Украине – на 6-8 центов США за кг дешевле, а в Польше на 11-13 центов США дешевле, чем в Беларуси.

Также отмечается, что сейчас картофель в Беларуси в среднем на 70% дороже, чем обычно в это время года.