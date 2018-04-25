Беларусь впервые начала поставки нефти из США

Фото / Белнефтехим

Беларусь начинает поставки нефти из США. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на комментарий главы МИД Беларуси Владимира Макея.

«С удовлетворением подтверждаю начало поставок нефти из США в Беларусь. Это стало возможным по итогам договоренностей, достигнутых в ходе визита в Республику Беларусь 1 февраля 2020 года государственного секретаря США Майкла Помпео и встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко», – отметил министр.

Указано, что осуществление поставок американской нефти является частью государственной стратегии по диверсификации источников снабжения и обеспечению устойчивой работы нефтеперерабатывающего комплекса Беларуси.

«Рассматриваем сотрудничество с США в нефтяной сфере как существенный элемент энергетической безопасности государства, как важную часть развиваемого сторонами и имеющего значительный потенциал торгового и инвестиционного взаимодействия, а также как фактор обеспечения суверенитета нашей страны в экономической области» – отметил Владимир Макей.

Также сообщается, что танкер с 80 тыс. тонн американской нефти сорта Bakken для Беларуси прибудет в порт Клайпеды в начале июня. Об этом сказал пресс-секретарь концерна Белнефтехим Александр Тищенко.

«Танкер вчера начал загрузку в порту Beaumont (штат Техас – ред.). Выход из порта запланирован 17 мая. Прибытие в Клайпеду – в начале июня», – сообщил Александр Тищенко.

Он уточнил, что это нефть сорта Bakken, она будет доставлена из порта Клайпеды в Беларусь по железной дороге и переработана в ОАО Нафтан.

Госсекретарь США Майкл Помпео подтвердил, что первая партия американской нефти на этой неделе отправляется в Беларусь при поддержке польской компании UNIMOT.

«Эта конкурентная сделка, заключенная при участии американского энерготрейдера United Energy Trading, а также при содействии американской компании Getka и их польского партнера UNIMOT, укрепляет белорусский суверенитет и независимость, демонстрирует, что США готовы предоставить торговые возможности американским компаниям, заинтересованным в выходе на белорусский рынок», – говорится в заявлении Майкла Помпео.

По словам госсекретаря, США готовы удовлетворить потребности Беларуси в энергоносителях.

Напомним, в конце апреля Беларусь купила первую партию нефти у Саудовской Аравии. Национальная нефтяная компания Saudi Aramco поставила 80 тысяч тонн нефти через порт Клайпеды.