Беларусь ввела контрсанкции в отношении 190 компаний

Согласно документу, который уже вступил в силу, иностранным инвесторам данных компаний в Беларуси запрещено продавать свой бизнес либо каким-то образом выводить свои активы.

Под ограничения подпали 190 компаний с иностранным капиталом, среди которых: Евроопт, Дана Астра, ЛУКОЙЛ Беларусь, ЭПАМ Системз, Лидское пиво, Минский часовой завод, Мозырьсоль, Лидсельмаш, Маттиоли, РЕМОНДИС Минск, ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНИК, Коммунарка, СПАРТАК и другие.

В список попали и те компании, владельцами которых являются белорусы, владеющие долями через компании за рубежом.

Напомним, в ЕС надеются согласовать седьмой пакет санкций против России и Беларуси до конца июля.