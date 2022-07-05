Беларусь ввела контрсанкции в отношении 190 компаний

Правительство Беларуси опубликовало список 190 белорусских компаний, иностранные инвесторы которых подверглись контрсанкциям на территории страны. Об этом стало известно во вторник, 5 июля.
«Для защиты интересов Республики Беларусь акции блокируются на счетах «депо» их владельцев согласно перечню на основании предписания Министерства финансов о наложении ограничений по распоряжению ценными бумагами», – говорится в постановлении Совета министров Беларуси, опубликованном на сайте Национального правового интернет-портала страны.
Согласно документу, который уже вступил в силу, иностранным инвесторам данных компаний в Беларуси запрещено продавать свой бизнес либо каким-то образом выводить свои активы.
Под ограничения подпали 190 компаний с иностранным капиталом, среди которых: Евроопт, Дана Астра, ЛУКОЙЛ Беларусь, ЭПАМ Системз, Лидское пиво, Минский часовой завод, Мозырьсоль, Лидсельмаш, Маттиоли, РЕМОНДИС Минск, ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНИК, Коммунарка, СПАРТАК и другие.
В список попали и те компании, владельцами которых являются белорусы, владеющие долями через компании за рубежом.
Напомним, в ЕС надеются согласовать седьмой пакет санкций против России и Беларуси до конца июля.korrespondent.net