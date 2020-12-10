Беларусь вводит ограничения в правила выезда из страны в связи с коронавирусом

Nuotrauka BFL/Tomas Lukšys

Беларусь вводит ограничения в правила выезда из страны через наземные границы в связи с пандемией коронавируса. Постановление Совета Министров от 7 декабря № 705 «Об изменении постановлений Совмина от 8 апреля 2020 г. № 208 и от 30 октября 2020 г. № 624» опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документ принят в целях предотвращения распространения инфекции, вызывающей заболевание COVID-19. «Временно приостановить пересечение государственной границы Республики Беларусь на выезд из Республики Беларусь гражданами Республики Беларусь, а также иностранцами, имеющими разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь», — отмечается в постановлении.

Ограничение распространяется на автодорожные пункты пропуска, пункты упрощенного пропуска, пункты пропуска на железнодорожных вокзалах и станциях, а также в речных портах.

«В исключительных случаях, связанных с чрезвычайными обстоятельствами, а также в целях обеспечения национальных интересов Республики Беларусь по решению председателя Государственного пограничного комитета или уполномоченного им должностного лица может быть разрешено пересечение государственной границы Республики Беларусь на выезд из Республики Беларусь», — уточняется в документе.