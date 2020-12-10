  • Началась подписка на 2021 год!
default image
Большинство жителей возможно привить от коронавируса до середины лета – Г. Науседа

Подробнее...
default image
Глава НЦКБ: с кибератаками столкнулись сайты 19-и ведомств

Подробнее...
default image
Два морозильника ультранизких температур для вакцин от COVID-19 уже в Литве - Минздрав

Подробнее...
default image
Беларусь вводит ограничения в правила выезда из страны в связи с коронавирусом

Подробнее...
default image
Г. Науседа призывает людей добровольно соблюдать более строгие ограничения

Подробнее...
default image
ООН заявило о рекордном числе беженцев в мире

Подробнее...
водительское удостоверение
Подтверждать личность в Литве будет и водительское удостоверение

Подробнее...
default image
ЦРБ Литвы: после инцидента на финской АЭС радиационный фон не менялся

Подробнее...
default image
Россия направила в ВОЗ документы на вторую COVID-вакцину

Подробнее...
default image
Премию свободы могла бы принять С. Тихановская – В. Чмилите-Нильсен

Подробнее...
default image
А. Армонайте обещает рассмотреть санкции в отношении "Беларуськалия"

Подробнее...
default image
А. Латакас: санкции должны применяться в отношении лиц, а не предприятий

Подробнее...
default image
Технологическим гигантам грозят огромные штрафы за нарушение правил ЕС

Подробнее...
default image
Во Франции одобрен план противодействия радикальному исламизму

Подробнее...
default image
На сайте МИД и Погранслужбы Литвы была опубликована ложная информация

Подробнее...
default image
Корабли НАТО и России проведут совместные учения

Подробнее...
default image
Попытка совладать с коронавирусом локальными карантинами была ошибкой – А. Вярига

Подробнее...
default image
Еврокомиссия внесла пакет предложений по борьбе с терроризмом в ЕС

Подробнее...
default image
С. Тихановская призывает Литву ввести санкции в отношении "Беларуськалия"

Подробнее...
default image
Л. Линкявичюс: начатое расследование насилия в Беларуси – позитивный прецедент

Подробнее...
default image
Польша и Венгрия пошли на уступки ЕС – Bloomberg

Подробнее...
default image
Меркель выступила за введение жесткого локдауна в Германии

Подробнее...
default image
После получения полномочий И. Шимоните созовет экспертный совет по COVID-19

Подробнее...
default image
Число новых случаев COVID-19 продолжает расти: за сутки установлено 3330 заболеваний, 31 умер

Подробнее...
default image
Ситуация с коронавирусом становится критической в Швейцарии

Подробнее...
default image
Новое правительство будет добиваться полной блокады БелАЭС

Подробнее...
вакцина
ВОЗ не видит необходимости делать вакцинацию от коронавируса обязательной

Подробнее...
default image
C. Сквярнялис: И. Шимоните не представила ни одного конкретного предложения по карантину

Подробнее...
default image
С ростом заражений И. Шимоните просит С. Сквярнялиса ужесточить карантин

Подробнее...
default image
В США обеспокоены ростом военной мощи Китая

Подробнее...
default image
Европа: коронавирус не сдается

Подробнее...
default image
Страны ЕС получат вакцину через 3-4 недели - В. Синкявичюс

Подробнее...
default image
ЕС и Великобритания достигли согласия по "ирландскому" вопросу после Brexit

Подробнее...
default image
Тихановская призывает по примеру Литвы расследовать преступления в Беларуси

Подробнее...
default image
Меркель десятый раз подряд стала самой влиятельной женщиной года

Подробнее...
default image
Генпрокуратура Литвы начала досудебное расследование о насилии милиции в Минске

Подробнее...
default image
Байден планирует виртуальную инаугурацию

Подробнее...
default image
В. Чмилите-Нильсен обсудит С. Тихановской ситуацию в Беларуси

Подробнее...
default image
И. Шимоните обещает начать дискуссию о нацсоглашении по образованию

Подробнее...
default image
ЕС ужесточает требования к желающим въехать на территорию содружества

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире,Соседи

Беларусь вводит ограничения в правила выезда из страны в связи с коронавирусом

Nuotrauka BFL/Tomas Lukšys

Беларусь вводит ограничения в правила выезда из страны через наземные границы в связи с пандемией коронавируса. Постановление Совета Министров от 7 декабря № 705 «Об изменении постановлений Совмина от 8 апреля 2020 г. № 208 и от 30 октября 2020 г. № 624» опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документ принят в целях предотвращения распространения инфекции, вызывающей заболевание COVID-19. «Временно приостановить пересечение государственной границы Республики Беларусь на выезд из Республики Беларусь гражданами Республики Беларусь, а также иностранцами, имеющими разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь», — отмечается в постановлении.

Ограничение распространяется на автодорожные пункты пропуска, пункты упрощенного пропуска, пункты пропуска на железнодорожных вокзалах и станциях, а также в речных портах.

«В исключительных случаях, связанных с чрезвычайными обстоятельствами, а также в целях обеспечения национальных интересов Республики Беларусь по решению председателя Государственного пограничного комитета или уполномоченного им должностного лица может быть разрешено пересечение государственной границы Республики Беларусь на выезд из Республики Беларусь», — уточняется в документе.

реклама

Нововведение не коснется дипломатов, водителей-международников, командированных в другую страну, отправляющихся к тяжелобольным родственникам или на похороны близких, выезжающих на работу или учебу и других. Правда, для двух последних случаев существует лимит: таких выездов должно быть не более одного за полгода.

Ограничения на въезд не вводятся, однако прибывающие в страну «обязаны находиться в самоизоляции в течение 10 календарных дней со дня прибытия в Республику Беларусь и не подлежат последующему пропуску через государственную границу Республики Беларусь до истечения срока самоизоляции». Кроме того, иностранцы старше шести лет «должны иметь оригинал или копию медицинского документа на бумажном носителе или в электронном виде, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на инфекцию COVID-19». Требование не распространяется на граждан, имеющих разрешение на временное или постоянное проживание на территории страны.

Постановление вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.

belta.by

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.