TOP,Новости

Беларусь задержала перевозивший диппочту автомобиль, МИД заявляет протест

Фото BFL/Шарунаса Мажейки

Беларусь задержала автомобиль с дипломатической почтой Литвы, МИД заявляет решительный протест в связи с нарушением положений Венской конвенции. 

Как сообщает МИД, на пограничном переходе Мядининкай белорусские пограничники потребовали сорвать дипломатические пломбы и открыть автомобиль. Поскольку литовские дипломатические курьеры не согласились выполнить это требование, автомобиль был вынужден развернуться и вернуться на территорию Литвы. 

реклама

«Задержание перевозившего дипломатическую почту автомобиля у государственной границы грубо нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Беларусь еще раз продемонстрировала, что для этого государства не существует правил цивилизованного мира. Это свирепствующая в центре Европы диктатура», — говорит министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. 

В пятницу в МИД срочно вызван представитель белорусского посольства и ему вручена нота протеста. 

Согласно Венской конвенции, диппочта не может быть открыта или задержана, а дипкурьеру при исполнении обязанностей предоставляется охрана принимающей стороны. 

Он пользуется неприкосновенностью и не может быть задержан или содержаться под стражей ни в какой форме. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.