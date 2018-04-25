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Беларусь заказала ещё два танкера через Клайпеду

Nuotrauka BFL/ Algirdas Kubaitis

В Клайпеду в марте придут ещё два груза нефти для Беларуси – два танкера доставят по 85 тыс. тонн нефти, подтвердили BNS Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai).

По словам представителя компании Мартинаса Бурбы, белорусская компания по экспорту нефти «Белорусская нефтяная компания» (БНК) информировала железные дороги, что танкеры ожидаются 3-4 марта и 13-15 марта.

Менеджер Klaipedos nafta по коммуникации Оринта Баркаускайте сказала BNS, что пока неясно, откуда придет нефть, неизвестны также и названия танкеров.

Пресс-атташе координирующего деятельность нефтяной промышленности Беларуси государственного концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко сказал агентству «Интерфакс», что пока не может назвать страну, откуда будет доставлена нефть.

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Компания Lietuvos gelezinkeliai планирует перевозить из Клайпеды до белорусской границы по 100-150 вагонов с нефтью в сутки. М. Бурба объяснил, что на перевозку каждого нового груза до Беларуси понадобится примерно 10 дней.

В конце января в Клайпеду пришло первое судно с норвежской нефтью для Беларуси. Директор Klaipedos nafta по нефтебизнесу Гедрюс Сабаляускас тогда сказал BNS, что через терминал теоретически можно было бы переваливать до 3 млн тонн нефти в год.

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