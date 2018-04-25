Беларусь заказала ещё два танкера через Клайпеду

Nuotrauka BFL/ Algirdas Kubaitis

В Клайпеду в марте придут ещё два груза нефти для Беларуси – два танкера доставят по 85 тыс. тонн нефти, подтвердили BNS Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai).

По словам представителя компании Мартинаса Бурбы, белорусская компания по экспорту нефти «Белорусская нефтяная компания» (БНК) информировала железные дороги, что танкеры ожидаются 3-4 марта и 13-15 марта.

Менеджер Klaipedos nafta по коммуникации Оринта Баркаускайте сказала BNS, что пока неясно, откуда придет нефть, неизвестны также и названия танкеров.

Пресс-атташе координирующего деятельность нефтяной промышленности Беларуси государственного концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко сказал агентству «Интерфакс», что пока не может назвать страну, откуда будет доставлена нефть.