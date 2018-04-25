Беларусь закрывает границу с Литвой и Польшей

Фото Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Беларусь вынуждена закрыть госграницу с Литвой, Польшей, а также усилить границу с Украиной, заявил в четверг глава белорусского государства Александр Лукашенко, выступая на женском форуме «За Беларусь», проходящем в столичном культурно-спортивном комплексе «Минск-арена». Он обратился к народам этих трех стран с призывом остановить своих политиков и не дать развязать «горячую войну».передает ТАСС.

«Мы вынуждены отвести войска с улиц, как я уже говорил, пол-армии поставить под ружье и закрыть госграницу с Запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему нашему сожалению, с нашей братской Украиной. Я вынужден в последние дни вместе с президентом России и министром обороны отстроить общую защиту Союзного государства. И мы активизировали давно запланированные военные учения, которые проходят сегодня на западе нашей страны — «Славянское братство — 2020″. А также нами принято решение, чтобы провести эти учения в связи с острой ситуацией в два этапа», — сказал Лукашенко. Он добавил, что не хотел бы, чтобы в его стране велась война. «Тем более я не хочу, чтобы Беларусь и та же Польша, Литва превратились в театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы. Поэтому я сегодня перед этим залом самых красивых продвинутых патриотичных людей хочу обратиться к народам Литвы, Польши и Украины — остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне», — сказал он.

Глава государства обратился к женщинам в зале. «Вы вернетесь домой. Скажите дома, в каждой деревеньке, в городе, большом и малом, скажите людям о том, что происходит на самом деле. Сегодня вопрос Беларуси, России и, может быть, всей Европы, не только Восточной [Европы], решается здесь. Нельзя довести до горячей войны», — сказал президент.